Escolas e coros podem se inscrever para o Coral de Mil Vozes 2017

As inscrições para a formação do Coral de Mil Vozes 2017 estão abertas. Os interessados deverão ser de coros mogianos ou alunos da rede de ensino de Mogi das Cruzes - incluindo escolas municipais, estaduais e particulares. O grupo se apresentará publicamente durante as comemorações do aniversário da cidade, no mês de setembro.

O concerto está previsto para o dia 24 de setembro, às 18 horas, no Ginásio Municipal de Esportes “Professor Hugo Ramos” e deve reunir coralistas da rede de ensino, Orquestra e Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, cantores e coros da região, além do Coral Canarinhos do Itapety, que está completando 15 anos de estrada.

O repertório será composto por uma canção de cada um dos grandes nomes da música popular brasileira que dividiram o palco, ao longo dos últimos anos, com os alunos, professores, regentes, músicos e coralistas mogianos. São eles: Guilherme Arantes (2002/2006), Ivan Lins (2007), Moraes Moreira (2008), Toquinho (2009), Milton Nascimento (2010), Flávio Venturini (2006/2010), Lô Borges (2010), Elba Ramalho (2011), Fábio Júnior (2012), Jorge Vercillo (2013), Palavra Cantada (2014), Daniel (2015) e Victor & Leo (2016).

As canções serão interpretadas por artistas da região, ilustres convidados, que intercalarão suas vozes com o grande coro de mil vozes, sob a regência dos maestros Lélis Gerson e Solange Urbano.

Os interessados em participar dessa grande celebração devem preencher a ficha de inscrição e encaminhá-la para o e-mail canarinhosdoitapety@hotmail.com, com cópia para urbanosol@hotmail.com. As escolas, no caso, precisam indicar o número de alunos que serão destacados para compor o coral, bem como selecionar as datas em que seus responsáveis e alunos estarão disponíveis para comparecer à reunião preparatória e aos ensaios. Na própria ficha, há opções de datas a serem selecionadas, além de outros detalhamentos, como prazo máximo para se inscrever, que é o dia 4 de agosto deste ano.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4725-3393, 4725-1281 ou ainda pelos mesmos e-mails indicados para o envio das inscrições.