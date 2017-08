Escritora Cidinha da Silva participa do ‘Trajetória Literária’ em Suzano Evento é gratuito e acontecerá no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no dia 31

Por Marília Campos - De Suzano 25 AGO 2017 - 07h30

Cidinha da Silva tem publicações voltadas ao público infantil, crônicas, contos, políticas públicas Foto: Elaine Campos/Divulgação Suzano recebe na próxima quinta-feira (31), a cronista e contista mineira Cidinha da Silva. A escritora é uma das convidadas do projeto "Trajetória Literária", iniciativa da Associação Cultural Literatura no Brasil (ACLB), que reúne autores brasileiros de diversos gêneros para falar sobre carreiras e afins. O evento é gratuito e acontecerá no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, a partir das 20 horas. De acordo com o escritor suzanense e idealizador do projeto, Ademiro Alves de Sousa, o Sacolinha, esta é a segunda vez que Cidinha vem à cidade. "A primeira visita aconteceu durante o Salão Internacional do Livro de Suzano, em 2012. Dezenas de autores já passaram pelo projeto desde 2005, entre eles Ariano Suassuna, Antônio Abujamra, Ignácio de Loyola Brandão, Paulo Lins, Moacyr Scliar e outros". Neste ano, o "Trajetória Literária" já recebeu Sérgio Vaz (em abril) e Marcelino Freire (em junho). A escritora convidada tem publicações voltadas ao público infantil, crônicas, contos, políticas públicas, e mais recentemente também se aventura na poesia. A mineira já se estabeleceu em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, onde contribuiu com o Geledés- Instituto da Mulher Negra e o Jornalistas Livres. A autora aborda a afetividade em contraste ao racismo e a resistência negra nos livros "Canções de Amor e Dengo" e "#ParemDeNosMatar", respectivamente. "Cidinha vem para falar sobre prosa literária, contos e crônicas, além de falar também sobre feminismo e negritude", diz Sacolinha sobre o encontro previsto para o dia 31. "Esperamos um público de 90 pessoas, que é capacidade do auditório. E nesse público estarão leitores, universitários, professores e escritores", concluiu. Trajetória Litetária O projeto "Trajetória Literária" integra a pré-programação do 2º Encontro de Autores Regionais 2018. Após a participação de Cidinha, será a vez de João Anzanello Carrascoza visitar a cidade. O escritor é contista, cronista e vencedor do Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte 2012.

