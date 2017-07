Espaço Cultural Ishida abre 30 vagas para Cinema e Teatro em Suzano

O Espaço Cultural Ishida oferece 30 vagas para a Oficina Livre de Cinema e Teatro de Suzano. Os interessados poderão fazer a inscrição na sede do Núcleo de Convivência Infantil (NCI) Pedacinho do Céu. As aulas terão início no mês de agosto e são voltadas para pessoas de todas as idades. Os interessados poderão ir ao local, na Rua João Renzi Neto, 84, no Centro. Mais informações poderão ser obtidas por meio do e-mail ishida@redecinema.com.br, ou pelo telefone (11) 9-5077-7248

As vagas oferecidas são para o período vespertino (tarde) e aos sábados. Segundo os organizadores, a iniciativa está em funcionamento há três anos e aborda de forma prática e individualizada o desenvolvimento dos interessados em se tornar atores de teatro, web TV, cinema e vídeo. Os participantes também são preparados para direção, produção, roteiro e outros temas ligados às artes cênicas e o audiovisual.

A primeira etapa do projeto dura três meses, com encontros e o apoio por meio de comunidades nas redes sociais. O método proporciona uma vivência contínua e ampla, permitindo uma evolução rápida para os participantes. Em pouco tempo, os participantes já começam a dar os primeiros passos no mundo do teatro e do audiovisual. Além disso, eles podem, inclusive, participar de filmes de curtametragem, séries de web TV e outras atividades.

“Em nossas oficinas os participantes não ficam presos à teoria apenas, buscamos sempre valorizar a parte prática, mas também trabalhamos a parte emocional e do autoconhecimento, visando não apenas a arte, mas também buscamos ajudar para que a pessoa seja capaz de enfrentar a timidez e exercitar sua criatividade”, comenta Edson Sanbernar, um dos professores de teatro do projeto.

Espaço Cultural

O Espaço Cultural Ishida realiza atividades do Grupo Teatral Olhos de Mel, da Associação Rede Cinema, e das equipes de produção audiovisual Bruliez, Aquilaturis, Rosa Dourada e Sacine Filmes. As oficinas são voltadas para pessoas de baixa renda que não podem pagar cursos ou que não encontram oportunidades em outros locais. A coordenação do espaço é de Nelson Ishida Junior e a coordenação dos projetos culturais é de Peter Gomes.