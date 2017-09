Exposição ‘A Arte na Arquitetura’ se encerra hoje no Casarão do Chá

Este domingo (3) é o último dia para o público conferir a exposição “A Arte na Arquitetura” aberta no Casarão do Chá em Mogi das Cruzes. A quarta edição da exposição, é uma mostra de projetos arquitetônicos, une arquitetura e arte, funcionalidade e plasticidade. A exposição fica aberta para visitação das 9 às 17 horas e reúne um total de 21 projetos, selecionados por uma comissão e expostos no interior do edifício histórico. A entrada é gratuita.

A mostra é uma parceria da Prefeitura de Mogi, por meio da Secretaria de Cultura, com a Associação Casarão do Chá e o Colégio de Arquitetos (CDA). Participam dela arquitetos autônomos, escritórios de arquitetura e também estudantes da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Mogi das Cruzes.

Muitos projetos apresentam ideias e espaços inovadores, enquanto outros tomam como base elementos da cultura e da história de Mogi. Um dos projetos, por exemplo, tem como tema o Museu do Divino, em alusão à Festa do Divino Espírito Santo. Outro local que serviu como inspiração para um dos projetos expostos foi a estação ferroviária de Sabaúna, que é um dos pontos turísticos e de preservação da cidade.

Além de já fazer parte da agenda cultural do município, a exposição “A Arte na Arquitetura” foi inserida na programação da Jornada do Patrimônio 2017, evento realizado pelo Governo do Estado, que neste ano está acontecendo pela primeira vez em Mogi das Cruzes.

Mostra

A exposição foi aberta no dia 19 de agosto. Portanto foram três domingos de visitação.

Serviço

O Casarão do Chá, que faz parte do patrimônio arquitetônico e cultural da cidade, fica na Estrada do Chá, caixa 05. O acesso é feito pela Estrada Fujitaro Nagao, quilômetro 3, no bairro do Cocuera.