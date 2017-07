Exposições das oficinas Vivências Culturais podem ser vistas até dia 29

Pinturas em óleo sobre tela, artesanatos, desenhos em painéis de vidro e Art Nouveau (arte nova ou decorativa) são algumas das obras expostas nos Centros Culturais Luiz Antônio da Silva, em Palmeiras e Monteiro Lobato, no Jardim Colorado. Os trabalhos são dos alunos das oficinas de Vivências Culturais, oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Suzano-SP, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Com entrada franca, a mostra segue até dia 29 de julho, podendo ser apreciada de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, e aos sábados, das 13 às 17 horas.

O Centro Cultural de Palmeiras tem um total de 50 obras, entre artesanatos, pinturas em tela e em painéis em vidro, além peças decorativas. Sob orientação dos instrutores e artistas plásticos Gilberto Mattos, Simone Hilário e Filomena Camargo, os alunos do Vivências Culturais produziram os itens em sala de aula, durante o primeiro semestre deste ano.

Cerca de 200 ilustrações fazem parte da exposição organizada no Monteiro Lobato, no Jardim Colorado, pela artista plástica e instrutora de Desenho Andreia Sato e pelo artista plástico e arte-educador Racil Saraiva. As imagens foram elaboradas por crianças com idade igual ou superior a 5 anos e fazem alusão à movimentos relacionados à História da Arte, como o Cubismo e o Expressionismo.

"Técnicas variadas foram utilizadas na composição destes trabalhos, como colagem, pintura e desenho. Divertidas ilustrações ainda retratam o universo infantil. As obras podem ser apreciadas no equipamento cultural do Jardim Colorado até 29 de julho", explica o secretário de Cultura, Geraldo Garippo.

Para ele, a exposição com os trabalhos dos alunos das oficinas Vivências Culturais tem o objetivo de valorizar a arte produzida e divulgar o bom desempenho dos participantes. "Muitas obras, como pinturas e artesanatos, estão presentes em nossas mostras. Vale lembrar que cada peça é de autoria de um aluno da oficna Vivências Culturais. A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, e aos sábados, das 13 às 17 horas, nos Centros Culturais de Palmeiras e do Jardim Colorado".