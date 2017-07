Festival de Inverno Serra do Itapety 2017 começa neste sábado, em Mogi

O Festival de Inverno Serra do Itapety de Mogi das Cruzes começa neste sábado (1º), às 20 horas. Para a abertura, subirão ao palco do auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), os instrumentistas da Banda Sinfônica de Mogi, ao lado dos coralistas do Musicativa, para uma homenagem à banda Queen e seu vocalista, Freddie Mercury, ícones do rock mundial.

Intitulado “Queen Sinfônico”, o espetáculo vai mesclar o rock com a música sinfônica e promete reunir grande público. Quem quiser garantir ingresso, precisa fazer a doação de um agasalho novo ou em bom estado. As trocas, que devem ser feitas diretamente no Centro Cultural de Mogi, encerram-se nesta sexta-feira (30/06).

O Festival de Inverno segue até o dia 1º de agosto. Ao longo deste um mês de programação, o público poderá conferir um total de 55 atrações, distribuídas por 14 palcos: Centro Cultural, Cemforpe, Parque da Cidade, sede da Banda Santa Cecília, Theatro Vasques, Museu Taro Konno, Museu Guiomar Pinheiro Franco, Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, Casarão do Carmo, Largo do Carmo, Ciarte, Estação Sabaúna, Largo do Rosário e Pinacoteca.

Estão presentes na programação os tradicionais segmentos da música, teatro, dança, literatura e cinema, mas também capoeira e o segmento do patrimônio, por meio de visitas a museus da cidade. Haverá também eventos sobre tatuagem, feira de antiguidades, feira de livro, cursos e oficinas e um convite aberto para visitas à Pinacoteca.

Uma das oficinas da programação é a segunda parte de “O Ator na Linguagem do Cinema”. A atividade é gratuita e será novamente comanda pela conhecida atriz Eliana Fonseca.

Um dos destaques da programação é a entrega, no dia 19 de julho, das obras de reforma e conservação do Casarão do Carmo. Os trabalhos, iniciados em janeiro deste ano, tiveram como intuito manter a edificação histórica em boas condições e compreenderam trabalhos de revisão e manutenção geral do prédio, mais restauro de algumas estruturas, em respeito às suas características originais. Foram seis meses de trabalho e um investimento total de R$ 115.703,80.

Outro destaque da programação será o ciclo de lançamentos de CDs gravados no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam). Serão 10 obras lançadas, de artistas locais e também de grupos e programas da cidade, como o Arena MC e a Orquestra Sinfônica Jovem, por meio do Quarteto de Cordas e Quinteto de Metais. Além de CDs musicais, também serão lançados dois audiolivros, outra categoria contemplada pelos editais de seleção para gravações no Emam.

As Bandas Sinfônicas Escolares também merecem destaque na agenda do Festival. Nos dias 2 e 16 de julho, por exemplo, acontecerão um concerto, no teatro de arena do Parque da Cidade, que vão reunir as bandas de escolas como o Centros Municipais de Programas Educacionais (Cempre) Doutora Ruth Cardoso, a Escola Municipal (E.M.) Professora Guiomar Pinheiro Franco, a banda do Cempre Oswaldo Regino Ornellas e da Escola Municipal Professora Wanda de Almeida Trandafilov. Outros grupos sinfônicos escolares e resultantes de projetos com suporte da Prefeitura, como a banda sinfônica Mário Portes e o coral Canarinhos do Itapety, também estão na programação.

Além das ações pontuais, o Festival de Inverno também traz programas que já fazem parte da agenda semanal da Secretaria de Cultura e eventos com maior tempo de duração.

Toda a programação do Festival de Inverno Serra do Itapety é gratuita. Mais informações podem ser obtidas no telefone (11) 4798-6900.