Festival de Inverno Serra do Itapety reúne mais 10 atrações culturais neste fim de semana

A programação do Festival de Inverno Serra do Itapety segue neste fim de semana. Serão dez atrações que poderão ser prestigiadas gratuitamente. Neste sábado (22), serão seis apresentações e atividades, desde o início da manhã até a noite, distribuídas por quatro espaços culturais na cidade. Já no domingo (23), haverão quatro apresentações e eventos.

Na manhã do sábado, haverá duas opções: das 9 horas às 14 horas, o Largo do Carmo vai receber uma feira de antiguidades, na qual será possível adquirir produtos de antiquário, além de saborear algo nas barracas de alimentação que estarão montadas no local. Também pela manhã, das 9 horas às 11 horas, acontecerá, no Parque Centenário da Imigração Japonesa, o curso de cultivo de orquídeas no inverno, comandado pelo renomado orquidófilo e presidente da Associação dos Empresários de Turismo Rural (Asdetur), Massuji Kayasima. Para esta atividade, as inscrições foram feitas previamente e a turma, com aproximadamente 90 pessoas, já está fechada.

Também começando pela manhã e repetindo o que tem sido feitos em todos os sábados, a Pinacoteca de Mogi das Cruzes estará aberta pra livre visitação, das 10 horas às 14 horas. O espaço, inaugurado no ano passado, reúne mais de 160 obras de artes plásticas, assinadas por artistas de Mogi das Cruzes e também artistas convidados. O equipamento está na rua Coronel Souza Franco, 993, no Centro Histórico da cidade.

Apreciadores de literatura também podem participar, na tarde do sábado, a partir das 15 horas, do encontro do grupo Café Literário, no Espaço Ilda Veri Lopes, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A obra a ser discutida é “Precisamos Falar Sobre Kevin”, um drama que aborda temas como casamento, família e criação, tendo como centro o jovem Kevin, que aos 16 anos comete uma chacina na escola que frequentava nos Estados Unidos. A obra ganhou versão cinematrográfica em 2011, com a premiada atriz Tilda Swinton.

No final da tarde do sábado, a partir das 17 horas, e também no Espaço Ilda Veri Lopes, onde funciona a cafeteria do Centro Cultural, será feito o lançamento de mais um audiolivro gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM). É a obra “Poesias Íntimas”, assinada pela mogiana Odete Sanchez.

Já a partir das 19 horas, na Sala Wilma Ramos, logo ao lado do espaço Ilda Veri Lopes, vai ter início a segunda edição do projeto Cine-Kaki, iniciativa que se propõe a aproximar os realizadores de cinema com o público que parecia este tipo de arte, por meio da exibição de produções independentes e a promoção de bate-papos a respeito. Já estão confirmados para esta edução títulos como “Papaco”, “Vai Comer Capim”, “Some Love Story”, “Os Outros”, "Assim como o sol se põe", "Laços", "O Sonho da Serpente", "665.MOV", além da presença dos membros do Friends Group Entertainment.

O domingo será destinado à música e à dança pela programação do Festival. A partir das 11 horas, terá início mais uma etapa da competição Battle Best Dance, de freestep, no Centro de Cidadania e Arte (Ciarte). Estarão valendo as categorias individual e dupla e os jurados serão Venas Santos, Gui santos, Alef Miranda e Yuri Higa. Além da competição, haverá também apresentações e a participação do MC Assunção e o DJ K3MM3R.

Também às 11 horas, os frequentadores do Parque da Cidade e apreciadores de música poderão conferir mais uma apresentação do grupo FAMCAB, que une banda marcial e orquestra de metais, na Arena Maestro Gaó. Já às 17 horas, acontece a apresentação de Tony Berchmans no Theatro Vasques, com seu projeto Cinepiano. E, encerrando o domingo, será realizado o lançamento de mais um CD gravado no EMAM, às 250 horas, no Theatro Vasques. É a obra "Segredo", assinada por Alex Constantino.

O Festival de Inverno Serra do Itapety 2017 segue até o final deste mês. Toda a programação é gratuita.

Mais informações pelo telefone 4798-6900.