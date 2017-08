Grupo Engasga Gato apresenta a peça ‘Página 469’ amanhã em Suzano

Suzano recebe, neste sábado (5), o espetáculo “Página 469”. A montagem chega ao município por meio de um projeto realizado pelo grupo Engasga Gato, de Ribeirão Preto, em parceria com a Cooperativa Paulista de Teatro. Trata-se de um espetáculo de rua que será encenado na Praça João Pessoa, Centro, às 14 horas. Além da apresentação teatral, o grupo também vai realizar um intercâmbio artístico, intitulado “Atravessamentos Urbanos”, com o grupo teatral suzanense Contadores de Mentira.

O projeto foi contemplado pelo edital Programa de Incentivo a Cultura 2016, e vai circular por 10 municípios de oito regiões diferentes do Estado. Além de Suzano, no Alto Tietê, Mogi das Cruzes também receberá o espetáculo, nos dias 11 e 12 (sendo um dia para intercâmbio e o outro para apresentação teatral). Em Mogi, o grupo convidado é a Cia do Escândalo.

Outras cidades que vão receber a montagem é Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Caraguatatuba, Campinas, Piracicaba, São José do Rio Preto e São Miguel Paulista.

O espetáculo aborda as vivências e a solidão que atravessa os centros urbanos, e sua linguagem parte da articulação das noções de Teatro de Invasão, e da noção de cidade como dramaturgia.

Nele, uma ambulância rompe o espaço público. De dentro dela, saem três integrantes cegos da "Liga Pública do Bem", que tem a missão de encontrar e readequar funcionários municipais dissidentes. Guiados por uma denúncia anônima, os três enfrentam o caos do centro urbano em busca de Getúlio, um funcionário que abandonou seu posto de trabalho há alguns anos, fugindo do frio do ar condicionado e da opressão de sua pequena salinha. A peça envolve os espectadores num jogo de esperanças e tristezas, neste encontro entre figuras que refletem as invisibilidades que atravessam diariamente o espaço da cidade.

Já o intercâmbio "Atravessamentos Urbanos" é realizado com um grupo teatral de cada município contemplado a fim de trocar experiências e questionamentos acerca do teatro de rua, resultando em intervenções nas ruas de cada cidade contemplada.

Ao final da execução do projeto será produzido um mini-documentário sobre esta realização que terá veiculação livre nos diversas mídias e redes sociais.