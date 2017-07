Grupo equatoriano se apresenta hoje no Teatro Contadores de Mentira

A companhia teatral suzanense Contadores de Mentira recebe, nesta sexta-feira (21), o grupo equatoriano Contraelviento Teatro, que está no Brasil desde o início do mês, onde tem realizado um intercâmbio artístico com a trupe de Suzano. No encontro de hoje, o grupo vai compartilhar com o público o trabalho "Cuando llueve em el páramo", que trata de uma demonstração de trabalho da atriz Veronica Falconí. A apresentação, que faz parte da programação do Mês Internacional, será às 20 horas, e a entrada será no estilo "ingresso colaborativo" (com valor mínimo sugerido de R$5,00).

O intercâmbio entre Contadores de Mentira e Contraelviento Teatro começou em maio, quando o grupo suzanense esteve no Equador. Além da demonstração de trabalho, a trupe equatoriana também vai apresentar o espetáculo "La Cancion de Sicomoro", no sábado (22), também às 20 horas.

O grupo Contraelviento Teatro foi fundado em Quito, em 1991. Desde a sua criação foi se propôs a desenvolver uma forma especial para enfrentar o processo criativo no teatro. Em um ponto em sua trajetória, o grupo mergulhou na ideia de compartilhar o que aprenderam e passaram a desenvolver processos pedagógicos sistematizando sua experiência e a dividindo com outros atores. "Cuando llueve em el páramo" é um trabalho delicado e poético que revela o ofício de atriz. A relação entre aprendiz e mestre. Trabalho reconhecido nacional e internacionalmente, onde atriz compartilha o treinamento do grupo, os ensinamentos de sua formação e como tudo isto junto se transforma em corpo e linguagem.

Já o espetáculo de amanhã, "La Cancion de Sicomoro", de forma poética, coloca o público frente a frente a duas questões de efeito triste: por um lado, a xenofobia e o racismo e por outro o feminicídio. A obra é fruto da admiração do grupo pelas obras de Willian Shakespeare.

Serviço

O Teatro Contadores de Mentira está localizado na Avenida Major Pinheiro Froes, 530, Parque Maria Helena, em Suzano.