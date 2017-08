Grupo mogiano de hip-hop lança primeiro álbum ‘Episódio 1’

Batidas pesadas, rimas, a força da periferia. O movimento Hip-Hop da região ganha nesta semana o lançamento do primeiro EP do grupo mogiano Suprema Cia. Intitulado "Episódio 1”, o trabalho terá seis faixas inéditas produzidas pelo grupo. O vídeo-clipe da música "Faixa Um" também será gravado e o conteúdo completo deverá ser disponibilizado até o fim do ano. O projeto vai abordar a história de cada integrante e o contexto social. O lançamento oficial do álbum será no sábado, a partir das 19 horas, no espaço Playground, em Mogi das Cruzes. A entrada é gratuita.

A 'Faixa Um' introduz o EP que apresenta cada um dos integrantes do grupo formado por Dy Loko, LES, Marcos Favela e Two Crazy. A apresentação segue os moldes conhecidos pelos fãs de rap, como na música 'Quem Tava lá?', da parceria entre Costa Gold, Luccas Carlos e Marechal. Já as batidas graves de trap-beat, amplamente usado no trabalho dos mogianos, inspiraram o título da canção 'Trapficando'. "As pessoas gostam de batida com bastante grave, para curtir na festa com elementos do underground, de forma que fizemos música para rebolar, mas também pensar. Passamos mensagem sobre os problemas da realidade", disse LES em entrevista ao DS.

'Episódio 1' é o álbum de estreia e faz referência ao começo da parceria, iniciada em janeiro deste ano. "É para marcar o começo. Para o público entender o que estávamos propondo ao organizar as ideias, no formato de grupo". Ao que indica, a música de trabalho 'Faixa Um' também ganhará um vídeo-clipe em breve. "É especial porque traz o contexto de onde cada um (dos integrantes) veio, conta um pouco da história singular. Vamos lançar o vídeo, estamos preparando, organizando. Queremos um conteúdo cinematográfico para cativar o público com um roteiro essencial, passando por cada parte citada na letra. Pretendemos gravar passagens em lugares públicos, como no Theatro Vasques", revelou.

Após a performance realizada na Virada Cultural deste ano, LES conta que o movimento Hip-Hop apresenta ligeiro reconhecimento na região. "Vou destacar o rap, que é o mais vivo do movimento. Está surgindo bastante nome na cena, está crescendo. Por aqui acontece o Encontro de Tribos, com abertura de grupo mogiano. Também a Arena MC, agora com encontros na Playground, tem espaço para MC, grafite, skate e entretenimento geral. Temos aqui potencial para grandes nomes".

O trabalho foi elaborado pelas produtoras Mais Uma Gota e Home Estúdio Popular. O EP estará à venda por R$ 5. Além disso, o conteúdo já está disponível no Youtube, pelo canal Suprema Cia.