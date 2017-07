Grupo teatral debate reforma da previdência em peça no dia 28

O grupo teatral suzanense Dajumir realizará a peça humorística "Os pescadores em: Cadê a aposentadoria" no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. O espetáculo está agendado para o próximo dia 28, às 19 horas. O objetivo é levar informação de uma maneira descontraída e causar a reflexão ao espectador.

Os atores Daniele Prado, Hunt Júnior e Almir Ribeiro formam o grupo Dajumir, responsável pela peça. Esta é segunda vez que os personagens dialogam sobre um tema da atualidade. Há dois anos, os pescadores à beira do rio discutiram sobre a crise hídrica no Sistema Cantareira.

"Os pescadores vêm desde 2015. Na primeira vez, foi sobre a água na Cantareira, agora será sobre a Previdência, sobre a aposentadoria e o trabalho. Tudo em formato comédia. O tema é livre para todos os públicos. O espetáculo ainda aborda a cultura popular, porque a base da apresentação são os três pescadores conversando à beira do rio", explica o integrante Hunt.

De acordo com o ator, a escolha do gênero comédia seria para amenizar a complexidade e acessibilizar a temática. "É comédia do começo ao fim. A gente vai abordando o gênero para mudar um pouco. Estamos sempre ligados à atualidade. Vamos mudando o tema das conversas dos pescadores, de acordo com o que é debatido na realidade".

Hunt ainda pontua que um dos objetivos da peça é trazer informação à população. "A gente quer passar informações do que pode ser mudado (com a Reforma da Previdência), para que reflitam sobre as coisas". O ator também adianta que o grupo prepara a estreia de um drama para o próximo o mês. A peça ainda deverá contar com a participação de artistas de fora da equipe.