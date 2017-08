Inscrições do Festival de Teatro Estudantil terminam na sexta-feira

As inscrições para o Festival de Teatro Estudantil de Mogi das Cruzes (Festemc) 2017 se encerram na sexta-feira. O Festival Estudantil de Música de Mogi das Cruzes (Feem) também está com inscrições abertas. Porém , o prazo para cadastro segue até o dia 25.

Os interessados em participar do Festemc devem acessar a plataforma online, disponível no site da Cultura de Mogi (www.cultura.pmmc.com.br), preencher a ficha e anexar, via upload, todos os documentos solicitados em edital.

Também é possível se inscrever pessoalmente, levando a ficha de inscrição preenchida, bem como todos os documentos solicitados em edital, ao Centro Cultural de Mogi (Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro). Tudo deve ser entregue em um envelope, no qual deve estar escrito Festemc 2017 – 4º Festival de Teatro Estudantil de Mogi das Cruzes.

O Festemc vai acontecer entre os dias 18 e 29 de setembro, sendo o dia 30 de setembro destinado à premiação. Podem participar do evento grupos que sejam formados por alunos matriculados em escolas públicas ou particulares, de ensino médio e/ou fundamental, situadas ou não em Mogi. A participação de grupos naturais de Mogi das Cruzes, contudo, será priorizada.

Os grupos inscritos poderão ter integrantes não matriculados na unidade escolar para atuar nas partes técnicas (direção, iluminação, sonoplastia e outros). Também será permitida a participação no elenco de até dois integrantes que já tenham terminado seus estudos, porém que queiram contribuir artisticamente com o espetáculo. A idade máxima permitida nesses casos é de 20 anos. Uma mesma escola pode ter mais de um grupo a representando.

Cada grupo poderá participar com no máximo dois espetáculos e cada espetáculo deverá ter no mínimo 25 minutos de duração. A seleção será realizada por ordem de inscrição, ficando definidos os grupos como selecionados e suplentes.

O Festemc tem por objetivo fomentar o fazer artístico nas escolas e estimular as produções estudantis e amadoras de teatro na cidade de Mogi das Cruzes. Presente no circuito cultural de Mogi desde a década de 90, o festival foi criado pelo Teatro Experimental Mogiano (TEM), assumido pelo grupo TWL – Ousadia e depois pela Secretaria Municipal de Cultura.

Música

Os interessados em participar do O Festival Estudantil de Música de Mogi tem até o dia 25 para realizar o cadastro.

O Feem chega neste ano à sua 3ª edição consecutiva. Podem se inscrever artistas solos, duplas, trios e ou grupos que sejam formados por alunos matriculados nas unidades escolares públicas ou particulares, de ensino médio e/ou fundamental, situadas em Mogi das Cruzes. Podem participar também alunos de escolas de música, desde que matriculados em alguma instituição de ensino do município. A idade máxima permitida aos concorrentes é de 20 anos.

O festival vai acontecer entre os dias 4 e 6 de outubro, sendo os dois primeiros dias destinados às fases eliminatórias e o último à grande final. Serão aceitas músicas autorais ou de outros artistas (cover) de gêneros e estilos livres, nacionais ou internacionais, cujas letras auxiliem na promoção do crescimento intelectual, colaborando para a formação de cidadãos críticos, éticos e conscientes.

Os vencedores serão premiados com troféus e todos os classificados receberão certificado de participação.