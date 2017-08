Inscrições para festival e concurso de bandas e fanfarras terminam nesta segunda

Fanfarras e bandas de Mogi das Cruzes e região poderão se inscrever tem até segunda-feira (21), às 17 horas, para se inscreverem no 1º Mogi FestConfaban – Festival Interno de Bandas e Fanfarras de Mogi e para o Concurso Aberto de Fanfarras e Bandas, promovido Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria de Cultura e a Associação dos Regentes de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes. O evento será no dia 2 de setembro, das 9 às 20 horas na Avenida Cívica. A inscrição pode ser feita pelo site: www.se-pmmc.com.br/festconfaban/.

O evento é dividido em duas etapas. Às 9 horas terá início o festival para as corporações mogianas. São 12 vagas disponíveis. Já o concurso será no período da tarde e serão recebidas inscrições de até 15 corporações de outras cidades. Não há divisão de idade para o concurso, que terá três categorias: fanfarra simples, fanfarras com um pisto e bandas marciais.

O Congresso técnico do evento será realizado no dia 24 de agosto, às 19 horas na sede Secretaria Municipal de Educação. No encontro será definido a ordem das apresentações no festival e também no concurso.

Todas as corporações participantes receberão um Troféu de Participação.

No concurso serão premiados os três primeiros colocados das seguintes categorias: corpo musical, corpo coreográfico, baliza, mor e regência e receberá o “Troféu de Campeão Geral” a corporação que obtiver a maior pontuação em todas as categorias.

Projetos

A educação musical em Mogi é observada em projetos como a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, o Canarinhos do Itapety, o Pequenos Músicos e o Pra Ver a Banda passar. As bandas e fanfarras mogianas participam do projeto Pra ver a Banda Passar, realizado pela Prefeitura Mogi, por meio da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, em parceria com a Diretoria de Ensino – Região Mogi das Cruzes e a Associação dos Regentes de Fanfarras e Bandas do município. Fazem parte do projeto 17 escolas estaduais e oito escolas municipais.