Inscrições para formação do Coral de Mil Vozes são prorrogadas até dia 17

As inscrições para a formação do Coral de Mil Vozes 2017, grupo que tradicionalmente se apresenta durante as celebrações de aniversário de Mogi das Cruzes, foram prorrogadas pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Agora, as escolas e coros, interessados em participar, têm até o dia 17 de agosto para preencherem e mandarem suas fichas de inscrição, que está disponível no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br).

O concerto do coral será realizado no dia 24 de setembro, às 18 horas, no Ginásio Municipal de Mogi, unindo coralistas da rede de ensino, Orquestra e Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, renomados cantores e coros da região, além do Coral Canarinhos do Itapety, que está completando 15 anos de estrada.

O repertório será composto por uma canção de cada um dos grandes nomes da música popular brasileira que dividiram o palco, ao longo dos últimos anos, com os alunos, professores, regentes, músicos e coralistas mogianos. São eles: Guilherme Arantes (2002/2006), Ivan Lins (2007), Moraes Moreira (2008), Toquinho (2009), Milton Nascimento (2010), Flávio Venturini (2006/2010), Lô Borges (2010), Elba Ramalho (2011), Fábio Júnior (2012), Jorge Vercillo (2013), Palavra Cantada (2014), Daniel (2015) e Victor & Leo (2016).

As canções serão interpretadas por artistas da região, convidados especiais, que vão intercalar suas vozes com o grande coro de mil vozes, sob a regência dos maestros Lélis Gerson e Solange Urbano.

Procedimento

Os interessados em participar do concerto devem preencher a ficha de inscrição e encaminhá-la para o e-mail canarinhosdoitapety@hotmail.com, com cópia para urbanosol@hotmail.com. As escolas, no caso, precisam indicar o número de alunos que serão destacados para compor o coral.

A reunião preparatória, destinada a regentes e professores, acontecerá no dia 17 de agosto, a partir das 18h30, no Centro de Cidadania e Arte (Ciarte). Já os ensaios do coral serão nos dias 23 e 29 de agosto e 13 de setembro, no período da manhã ou tarde, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe).

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4725-3393, 4725-1281 ou ainda pelos mesmos e-mails indicados para o envio das inscrições.