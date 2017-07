Jornalista mogiana lança livro sobre comunicação governamental

A jornalista mogiana Silmara Helena Pereira de Paula lançará o livro "Comunicação Pública Governamental: aprender para transformar" no sábado (5), às 18 horas, no Casarão da Mariquinha, em Mogi das Cruzes. A obra visa à difusão dos conhecimentos sobre o tema, adquiridos durante um trabalho realizado na pós-graduação em Docência no Ensino Superior, concluído em 2015.

Silmara explica que o objetivo do projeto é viabilizar o ensino da Comunicação Pública Governamental nas faculdades de Jornalismo. "A defesa do livro é que as faculdades prepararem melhor os alunos para a comunicação no serviço público. Esta é uma área promissora no jornalismo, muita gente entra (para trabalhar nas assessorias) sem saber o conceito de comunicação pública, que é uma área relativamente nova porque surgiu nos anos 1980".

A obra de 62 páginas traz levantamentos interessantes sobre a ascendência dos jornalistas na comunicação pública. "Um estudo de 2012 aponta que 40% dos jornalistas atuavam em assessorias, dos quais 1/3 eram empregados em empresas ou órgãos públicos. Isso demonstra como a área cresceu e o tema não é discutido com os alunos das faculdades". A autora pesquisou nas grades curriculares de Jornalismo das principais universidades públicas para embasar o trabalho e ainda elaborou uma enquete com colegas de profissão, atuantes em assessoria de órgãos públicos. "90% dos entrevistados não viram sobre o tema na faculdade".

Silmara atenta à importância do serviço prestado nas assessorias. "Além de visar o atendimento à imprensa e a promoção de um gestor, o trabalho deve ser focado no cidadão e na democratização da informação, fazendo com que a população seja participativa".

O livro conta com o prefácio de Jorge Duarte, doutor em comunicação. "Eu o conheci durante um curso na USP, logo que comecei a trabalhar com comunicação pública procurei o curso pois senti muita dificuldade. Acredito que hoje, os profissionais e professores de comunicação sentem a mesma dificuldade em encontrar conteúdo referencial sobre comunicação pública. De certa forma, o livro contribui com a acessibilidade a este tipo de material", diz. "Todo conhecimento deve gerar algo positivo. Para transformar a comunicação pública, seja na prefeitura, na câmara, ou outro órgão, é preciso aprender", finaliza.

A autora

Silmara Helena se formou em Jornalismo em 1995, pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Atua na área há 23 anos e dedica-se exclusivamente à comunicação pública desde 2003. Passou por experiências na assessoria da Assembleia Legislativa e exerceu funções nas secretarias de comunicação de Suzano e São José dos Campos.

Há três anos assumiu um cargo público na Câmara municipal de Arujá. O lançamento do livro "Comunicação Pública Governamental: aprender para transformar" faz parte de um projeto independente com assessoria de produção de Gilberto Yoshinaga.