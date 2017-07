Música e literatura são os destaques deste final de semana do Festival de Inverno

O Festival de Inverno Serra do Itapety oferece neste fim de semana atrações variadas para o público. Além das apresentações pontuais, que serão em sua maioria dos segmentos da música e literatura, a Pinacoteca de Mogi das Cruzes, que guarda rico acervo de obras de artes plásticas, novamente estará aberta no sábado, das 10h às 14h, para livre visitação. A Feira do Livro, no Largo do Rosário e a exposição Além da Tatuagem, no Centro Cultural, também são opções para o sábado. Acompanhe a programação completa do festival.

As atrações deste sábado (15) serão três no total, sendo dois lançamentos de obras gravadas e/ou finalizadas no Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM). O primeiro lançamento acontece às 15 horas, na Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Sant´Anna. É o audiolivro “Téo e a Casa da Árvore”, assinado pelo escritor e artista mogiano Marcos Rocha.

Há mais de 20 anos atuando na área da literatura, sendo os últimos dedicados aos contos infantis, Rocha decidiu se aventurar a fazer um registro em áudio de três contos seus previamente publicados. “Téo e a Casa da Árvore” é, portanto, a reunião de “O Menino Sonhador”, “Sentei para te apreciar” e “O Tigre que queria ser rei”, num total de 17 minutos de gravação, marcados por narração, interpretação e ambientação, a partir de efeitos de sonoplastia.

O segmento da literatura infantil, no qual Rocha se embrenhou inspirado pela convivência com os sobrinhos, rendeu bons frutos e guarda projetos futuros. Além dos três contos publicados, outros sete foram redigidos. Além disso, o artista planeja converter em um vídeo, a ser divulgado no Youtube, o mesmo projeto gravado no EMAM.

Outro lançamento que acontecerá neste sábado é o CD “Já Delírio”, da banda mogiana Os Chás. O álbum, gravado em São Paulo, foi prensado no EMAM, conforme modalidade aberta no último edital de seleção do estúdio. O disco traz seis faixas, como “Ele Está Sob o Efeito da Televisão" a "Tô Meio Dócil", todas com vibrações psicodélicas, que é a principal referência da banda. O CD, que será lançado às 20h no Centro Cultural, tem também as participações especiais de Priscila Ynoue (piano, órgão e sintetizador) e Mário Gascó (sitar indiano e didgeridoo).

Formada em 2016 por Gabriel Mattos (guitarra e voz), Diogo Menichelli (bateria e percussão) - ambos ex-Hierofante Púrpura, Thiago Fernandes (baixo e voz) - "Conte-me uma Mentira" e Wesley Franco (guitarra), a banda Os Chás vem ganhando destaque e reconhecimento dentro da cena rock, cativando em especial os fãs da psicodelia, desde aquela surgida nos anos 60, com bandas como Mutantes, até produções mais recentes. Todas as músicas de Os Chás estão disponobilizadas em redes sociais, como Spotify e Bandcamp e, nos próximos dias, vai ao ar também o site da banda.

Ainda no sábado, também às 20h, Mogi das Cruzes vai receber novamente um grupo que já se apresentou na cidade pelo Circuito Cultural Paulista. É a banda Francisco, El Hombre, conhecida pela fusão que faz entre ritmos brasileiros e latino-americanos, e que, neste show em específico, vai apresentar faixas de seu primeiro CD, lançado no final de 2016, o "Soltasbruxa". O show será no Theatro Vasques.

Já o domingo (16) será inteiramente dedicado à música, com duas apresentações de grupos oriundos dos projetos de musicalização da cidade, desenvolvidos numa parceria entre a Prefeitura, por meio das Secretarias de Cultura e Educação e a Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, presidida pelo maestro Lélis Gerson.

Às 11 horas, os frequentadores do Parque da Cidade poderão conferir, na Arena Maestro Gaó, mais um encontro entre bandas escolares. Desta vez, dividirão os holofotes o grupo do CEMPRE Osvaldo Regino Ornellas e da Escola Municipal Wanda Coelho de Almeida Trandafilov. A exemplo da primeira apresentação, realizada no dia 2 de julho, esta terá repertório eclético, misturando o erudito e o popular.

Este encontro entre os grupos, como já destacou o maestro Lélis, é uma das marcas das apresentações das bandas escolares neste Festival de Inverno e está sendo realizado om o objetivo de gerar uma integração e a troca de experiência entre todos jovens músicos envolvidos no projeto.

Já às 19 horas, um grande sucesso de público terá nova edição. A banda sinfônica da Escola Municipal Noemia Real Fidalgo, do Jardim Rodeio, vai apresentar no Theatro Vasques o espetáculo sinfônico com o tema trilhas sonoras de filme. Serão aproximadamente 50 músicos em palco, interpretando trilhas dos grandes clássicos da sétima arte, como a saga Star Wars.

“Esta é uma apresentação que sempre agrada muito o público, até porque são canções que todos conhecem e gostam. Além dos músicos em palco, também trabalhamos com uma projeção das imagens dos filmes conforme as canções são executadas. É um espetáculo bem dinâmico”, destaca o maestro Lélis Gerson.

O Festival de Inverno Serra do Itapety segue até o final do mês. Mais informações podem ser obtida pelo telefone 4798-6900.