Orquestra da Câmara de São Paulo se apresenta neste sábado no Theatro Vasques

O Theatro Vasques será palco para uma apresentação especial neste sábado (9), a partir das 20 horas, trazida à cidade por uma parceria entre a Secretaria de Cultura e o Sesc Santo André. É o concerto “Música Brasileira: Erudita ou Popular?”, protagonizado pela Orquestra de Câmara de São Paulo (OCSP). A orientação aos interessados é chegar com uma hora de antecedência para fazer a retirada dos ingressos, que serão distribuídos gratuitamente.

O repertório a ser apresentado ao público mogiano faz parte de um CD lançado pela OCSP em 2015. Trata-se de uma compilação de obras de renomados compositores brasileiros do século XX e que incita o questionamento sobre a real distância existente entre os gêneros erudito e popular, entrelaçando tudo isso à música brasileira.

Não por acaso, os compositores reunidos neste CD têm como característica comum intensa atuação tanto na música de concerto como na música popular. Isso é um fator primordial para mostrar que os dois nichos, tradicionalmente tão polarizados e distantes, podem na realidade estar muito próximos.

A Orquestra, que estará na cidade com 16 músicos - sua composição completa - traz para os espectadores músicas que são pouco conhecidas do grande público, com atividades musicais e a participação ativa da plateia, a fim de estabelecer um elo entre a obra finalizada pelo compositor e suas inspirações na cultura popular.

O CD “Música Brasileira: Erudita ou Popular?” é fruto de um trabalho que começou em 2012. Foram, portanto, três anos de desenvolvimento do projeto, com concertos em diversas cidades do Estado de São Paulo, até que o CD se tornasse uma realidade. O Theatro Vasques fica na Rua Dr. Corrêa, 515, no Centro Histórico de Mogi das Cruzes.

Orquestra

A OCSP é uma orquestra independente fundada em outubro de 2011 e composta por integrantes de diferentes formações e experiências. Ela reúne ao mesmo tempo músicos experientes que já integraram grandes orquestras brasileiras e jovens instrumentistas recém-inseridos no mercado de trabalho da música. O grupo tem como meta se especializar em repertório brasileiro e divulgar música pelo Estado de São Paulo, bem como por todo o Brasil. O regente da OCSP é o maestro Ricardo Cardim, mestre em música pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).