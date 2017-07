Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes se apresenta neste sábado em Campos do Jordão

A Orquesta Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes vai se apresentar neste sábado (29) no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Está é a primeira participação do grupo, que irá tocar na Praça do Capivari. A apresentação, que foi tida como um coroamento aos projetos de musicalização desenvolvidos no município, terá a participação de cerca de 60 músicos, mais o tenor Sérgio Wernec, que também é mogiano.

“Isso é um verdadeiro divisor de águas para a nossa Orquestra. O Festival de Inverno de Campos do Jordão é o mais importante festival de música clássica da América Latina. Por ele já passaram todos os grandes instrumentistas do Brasil e do mundo. Estar lá, portanto, é uma grande honra e também um grande desafio”, destaca o maestro e diretor do projeto, Lélis Gerson.

A orquestra de Mogi vai seguir um repertório totalmente clássico, em que constam composições de Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi e Gaetano Donizetti. Oficialmente intitulado “Abertura de Ópera e Arias de Ópera”, o espetáculo é propositalmente desafiador e já foi apresentado na última quarta-feira, feriado do Dia de Sant´Anna, para todos os mogianos, no Theatro Vasques.

O Festival de Inverno de Campos do Jordão é organizado pela Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). E, na solenidade em que foi anunciada a apresentação da orquestra de Mogi no evento, a cidade recebeu a visita do diretor executivo da OSESP, Marcelo Lopes e também do secretário-adjunto de Cultura do Estado de São Paulo, Romildo Campello.

Na ocasião, Marcelo Lopes se confessou impressionado com a abrangência do projeto desenvolvido na cidade. Disse, inclusive, que uma iniciativa dessa envergadura, que atende a mais de 10 mil crianças e jovens, não é algo comum de se ver nem no Brasil, nem em países de primeiro mundo.

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes é fruto do projeto iniciado no ano de 2001, com a criação do coral Canarinhos do Itapety. Ao longo dos anos, o projeto foi crescendo e se subdividindo em grupos. A orquestra foi um deles. Hoje, o projeto abrange o Quarteto de Metais, o Quinteto de Cordas, a Camerata de Cordas, a Orquestra Minha Terra Mogi, a Banda Boigy, a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e também as 15 bandas sinfônicas escolares da cidade, mais a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes.

A orquestra Sinfônica Jovem, no caso, é o grupo mais maduro, formado já por professores e músicos experientes, que estão há muitos anos envolvidos no projeto. O grupo já se apresentou com grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Guilherme Arantes, Ivan Laes, Moraes Moreira, Toquinho, Milton Nascimento, Lô Borges, Elba Ramalho, Fábio Júnior, Palavra Catada e a dupla Victor e Leo, nos shows de aniversário da cidade.

O tenor Sérgio Wernec, que vai se apresentar junto à orquestra, é regente e fundador do Coral Musicativa, de Mogi das Cruzes e também atua como regente assistente do Coral Lírico Municipal de São Paulo.

A apresentação na Praça do Capivari é gratuita.