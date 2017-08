Peça ‘Antígonas’ será apresentado na sede do Contadores de Mentira

O espetáculo “Antígonas” será apresentado no próximo dia 12, em Suzano, às 20 horas. A atração será encenada pela Cia. Fábrica São Paulo na sede do grupo Contadores de Mentira. O ingresso é no estilo colaborativo, com preço sugerido de R$ 5. A classificação é livre.

A trupe de São Paulo apresenta uma adaptação do texto clássico do dramaturgo grego Sófocles numa versão popular para teatro de rua. De um modo claro, mas sem perder a força da história, esta tragédia escrita em 440 a.C. ganha uma nova roupagem e uma aproximação com o tempo atual. A intolerância de Creonte e a transgressão de Antígona colocam esta peça como a mais atual entre todas as peças gregas.

Uma das sete peças sobreviventes do grego Sófocles, a tragédia "Antígona" tem início um dia após o exército de Argos ter sido derrotado nos portões de Tebas. Os dois filhos de Édipo, Etéocles e Polinice, legítimos herdeiros do trono tebano, lutaram em lados opostos e foram mortos um pelas mãos do outro.

Com a vacância do trono o seu tio Creonte proclama-se rei e anuncia seu primeiro decreto: Eteócles que lutou na defesa de Tebas será sepultado com todas as honras que merecem os grandes heróis, quanto a Polinice, que lutou ao lado do inimigo, este permanecerá insepulto e seu corpo ficará exposto a sanha das aves carniceiras. Antígona, sentindo o direito de enterrá-lo, contrapõe o decreto real e sepulta o irmão. Ao saber de sua transgressão, Creonte intransigente não dá ouvidos aos apelos de todos e condena Antígona à morte, desencadeando uma série de acontecimentos trágicos.

Montagem

A encenação, com duração de 60 minutos, nasce de uma proposta cenográfica da Cia. Fábrica São Paulo para o diretor Mário Santana. Uma carretinha baú, utilizada no próprio transporte dos materiais de cena, desdobra-se numa estrutura de seis palcos que somados a três plataformas móveis elevam o elenco do chão, possibilitando mais visibilidade das cenas e das músicas, tocadas e cantadas ao vivo pelos próprios atores.

A dramaturgia elaborada por Calixto de Inhamuns propõe aos atores serem ora narradores, ora personagens que povoam a tragédia de Sófocles e, numa linguagem acessível a todos, traz o teatro épico e o dramático para a cena, numa harmoniosa combinação.

Serviço

A sede do Contadores de Mentira está localizada na Rua Major Pinheiro Froes, 530, Parque Maria Helena.