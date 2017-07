Peça ‘Sobre Ratos e Homens’ chega pela primeira vez a Suzano

Após 60 anos longe dos palcos brasileiros, a peça "Sobre Ratos e Homens", com direção de Kiko Marques, chega a Suzano pela primeira vez. A montagem será encenada nos dias 22 e 23 de julho, no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré, localizado na Rua General Francisco Glicério, 1.334. Articulada pela Secretaria de Cultura, via o Programa de Ação Cultural (Proac), do governo do Estado, a montagem terá entrada franca. Os ingressos, no entanto, devem ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência.

Serão três as sessões em Suzano, no dia 22, às 18 horas e às 21 horas, e no dia 23 (apresentação única), às 18 horas. Em 2016, "Sobre Ratos e Homens" recebeu indicação na categoria Espetáculo, pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), e na categoria Melhor Espetáculo 2016 do prêmio "Aplauso Brasil".

Escrito pelo norte-americano John Steinbeck em 1937, o texto conta a história de George e Lennie, que enfrentam dificuldades econômicas e sociais dos Estados Unidos na década de 1930, enquanto desejam realizar o sonho de comprar um lugar para morar e criar coelhos. A peça aborda as relações humanas em tempos de crise e a busca por objetivos, conforme explica o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo.

"Este espetáculo, apesar de ter como base um texto que tem mais de 70 anos, chega aos palcos de Suzano com formato moderno, com direito a uso estratégico de som e de iluminação. Esses artifícios ajudam na tarefa de apontar com delicadeza para o espectador o momento em que os personagens se põem a sonhar", complementa o gestor.

A peça chega a Suzano por meio do Proac, que possibilita que peças de teatro sejam encenadas pela Região Metropolitana e pelo interior de São Paulo, com acesso gratuito à população.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), "Sobre Ratos e Homens" remonta a uma feliz tradição da cidade que, durante anos, destacou-se com a realização de festivais de teatro, por meio de artistas de renome nacional e internacional.

"O retorno do oferecimento de peças de teatro gratuitas para a população representa a retomada de uma grande tradição, que não apenas oferece entretenimento, gerando resposta positiva por parte de nossa comunidade, como, também, torna possível um grande encontro de artistas de talento indiscutível", complementa.

Mais informações sobre as apresentações da peça "Sobre Ratos e Homens" podem ser adquiridas pelo telefone da Secretaria de Cultura de Suzano, no 4747-4180. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.