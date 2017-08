Pela primeira vez, Mogi das Cruzes participa da Jornada do Patrimônio 2017

Mogi das Cruzes foi convidado pela primeira vez a participar da Jornada do Patrimônio Histórico - evento realizado pela Secretaria de Estado da Cultura. O evento está na terceira edição e tem como objetivo valorizar bens históricos preservados em municípios paulista. A programação na cidade compreende visitas monitoradas a museus e edifícios de destacado valor histórico, além de palestra e bate-papo.

Veja a programação completa

As visitas monitoradas acontecerão em quatro locais: Casarão do Carmo, Pinacoteca de Mogi das Cruzes, Museu Guiomar Pinheiro Franco e o Casarão do Chá. Nos três primeiros, as visitas serão no dia 19 e as inscrições devem ser feitas previamente junto à Secretaria de Cultura, no telefone 4798-6900, a partir das 14 horas. Já no Casarão do Chá a visita será no dia 20 e as inscrições prévias devem ser feitas diretamente com a Associação Casarão do Chá, no telefone 4792-2164.

Também no dia 19, Mogi das Cruzes vai receber o pesquisador José Roberto de Almeida, que vai apresentar, sob a forma de palestra, o seu trabalho de pesquisa a respeito das pinturas da Ordem Terceira do Carmo. A atividade, intitulada “O Portal para o Invisível: Patrimônio, Pintura e Iconografia na Ordem Terceira do Carmo de Mogi das Cruzes”, será realizada na própria Ordem Terceira, é destinada a pessoas com no mínimo 16 anos e tem como público-alvo historiadores, arquitetos, estudantes de arquitetura. Qualquer interessado, contudo, pode se inscrever. São 80 vagas no total e as inscrições estão sendo feitas de forma online, pelo link abaixo.

A exposição Arte na Arquitetura, que já faz parte do calendário anual da Secretaria de Cultura, também foi inserida na programação da Jornada do Patrimônio. A mostra abre no dia 13 de agosto e fica até 29 de setembro no Casarão do Chá e tem como proposta unir a arquitetura e a arte sob a forma de projetos que mesclem funcionalidade e plasticidade. Ela pode ser visitada aos domingos, das 10 horas às 17 horas.

A programação da Jornada do Patrimônio em Mogi das Cruzes compreende ainda um bate-papo sobre a evolução da história do município, a ser realizado em quatro datas, sempre das 10 horas às 14 horas, no prédio do Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos (Museu dos Expedicionários). Quem vai comandar a atividade é a presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap), Ana Sandim, que também leciona Arquitetura na Faculdade Braz Cubas. As inscrições para este bate-papo também devem ser feitas pelo telefone da Secretaria de Cultura (4798-6900), das 14 horas às 18 horas.

A Jornada do Patrimônio 2017 se propõe a refletir sobre as mudanças de uso e significado do patrimônio e o que essas mudanças projetam para o futuro. Toda a programação é gratuita.