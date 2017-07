Poetisa suzanense lança clipe ‘Pretas Panteras’ hoje em São Paulo

A poetisa de Suzano Débora Garcia, ex-presidente da Associação Cultural Literatura no Brasil (ACLB), lança, nesta terça-feira (25), quando se comemoram o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza Benguela, o clipe musical "Pretas Panteras", seu primeiro trabalho musical profissional. O lançamento será realizado às 19 horas na Ação Educativa, em São Paulo (Rua General Jardim, 660, Vila Buarque).

O clipe é também uma homenagem ao Partido Panteras Negras, em especial à ativista Ângela Davis, ícone do feminismo negro.

O evento contará ainda com discotecagem da Dj Cris Laddybrown, apresentação musical de Bia Doxum e intervenção das Bgirs Larissa e Letícia Rocha. Haverá ainda a presença de convidadas que debaterão a representação e a representatividade da mulher negra no rap e no audiovisual. A mediação ficará a cargo da historiadora Landy Freitas, integrante da ACLB.

Quem assina a direção do clipe é a cineasta Joyce Prado e na produção musical está Tico Pró, da Indigo Music. O elenco conta com a participação de Elizandra Souza, Thata Alves, Jô Freitas, Andréia Rosa e Deusa Poetisa (poetas); Marisa Sooul e Pamela Rosa (grafite), a Dj Cris Laddybrown, a Mc Luana Hansen e as irmãs Bgirs Larissa e Letícia Rocha. Todas mulheres negras e artistas consideradas referência no cenário cultural periférico da capital paulista.

Sobre o clipe, Débora destaca que a arte tem papel fundamental na abordagem das referências políticas e culturais. "Busquei reunir no clipe artistas negras de variadas linguagens justamente para mostrar o nosso potencial. O mercado artístico brasileiro ignora a existência desses profissionais como se não tivéssemos mão de obra qualificada. Todas as pessoas envolvidas na produção são negras por uma opção política e estética. Fizemos um trabalho primoroso", ressalta.

Clipe

"Pretas Panteras" é fruto de um poema escrito por Débora no final de 2015 que dada a musicalidade do texto, optou por trabalha-lo com a métrica do rap.

"Essa escolha se deu porque o rap tem um apelo muito grande com a juventude, o que seria propício para trabalhar a mensagem sobre feminismo negro com os jovens, principalmente nos saraus que realizo em escolas", justifica.