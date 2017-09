‘Polícia Federal’, ‘Lino’ e ‘Encontro Marcado’ estreiam hoje em Suzano

Três filmes estreiam nesta quinta-feira (06) no Centerplex de Suzano: o nacional “Polícia Federal - A Lei é para Todos”, a animação “Lino” e o suspense “2:22 - Encontro Marcado”. Das estreias o que mais chama a atenção nos últimos dias foi o lançamento do longa nacional “Polícia Federal”. Isso porque o filme tem a história baseada na Operação Lava-Jato, desde o início do processo até a condução coercitiva do ex-presidente Lula. O ator Marcelo Serrado interpreta o juiz Sérgio Morro e também tem no elenco Antonio Calloni e Flávia Alessandra.

Já Lino é uma animação brasileira, que tem vozes de Selton Mello, Dira Paes e Paolla Oliveira. Conta a história de um animador de festas, que não aguenta mais os maus tratos das crianças, que zombam dele por causa da fantasia de gato. Determinado a mudar sua vida, ele contrata os serviços de um feiticeiro. Porém, com a magia, ele se transforma em um gato gigante.

Já no suspense “2:22 - Encontro Marcado” conta a história de Dylan Branson, um homem que sempre tem a vida mudada por conta de uma série de ações que acontece sempre às 2:22 da tarde. Porém Dylan se apaixona por Sarah. Ela tem a vida ameaçada por conta dos problemas que acontecem com ele e todo o mistério precisa ser resolvido.