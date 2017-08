Projeto Cine Eco leva atividades culturais para três escolas de Suzano

O projeto itinerante Cine Eco vai estar nas escolas de Suzano entre esta terça (29) e quinta-feira (31). O objetivo é conscientizar as crianças para as questões relacionadas à preservação do meio ambiente, consumo consciente, reciclagem e segurança, por meio de atividades culturais. A ação é do Instituto Eco Ambiental e Social, de Campinas.

Três escolas estão na programação, que é composta de apresentação de uma peça de teatro seguida de projeção de curtas metragens com as temáticas ligadas ao meio ambiente e sustentabilidade e, ao término de cada sessão realização de workshops sobre os temas apresentados, entre eles, desperdício de água, uso de energia, reciclagem, segurança, entre outros. As crianças ainda recebem um livreto com informações, seguindo a mesma temática das apresentações.

A primeira unidade a receber as atividades, hoje, é a Escola Municipal (E.M.) Victor Salviano, na Cidade Miguel Badra. A Amanhã a ação vai estar na E.M. Professor Ruy Ferreira Guimarães, no Jardim São Bernardino. E para fechar a programação, na quinta-feira, a unidade a receber o projeto é a E.M. José Celestino Sanches, no Jardim Varan. As sessões, em todas as escolas, serão transmitidas nos seguintes horários: às 8h30, 10 horas, 13h30 e 15 horas.

Além disso, na última semana, entre os dias 23 e 25, alunos da Escola Municipal Antônio Maschietto, no Jardim Santa Ines, participaram da oficina "Introdução Básica de Cinema". Onde aprenderam noções básicas e técnicas, que resultou na produção de três curtas-metragens como trabalho de conclusão. Todos receberam certificado.

"Nosso objetivo como Cine Eco é o de levar para as crianças informações sobre os temas propostos e também exercer a inclusão social, por meio de atividades culturais. Com o assunto sendo tratado de forma lúdica e interativa fica muito mais fácil o entendimento da mensagem. Neste formato nós acreditamos no fomento sobre a importância do uso consciente de recursos no dia a dia, entre outros alertas. As crianças acabam se tornando multiplicadores e essa é a meta!", destaca Paulo Reis, porta-voz do Instituto Eco Ambiental e Social.

Em cada escola incluída na programação, a equipe do Cine Eco realiza a montagem de toda a estrutura de cinema inflável com 15 metros de comprimento e 4 metros de altura com tela de cinema, projetor, áudio e almofadas para acomodação do público.

Também são preparados espaços para a realização das demais atividades que compõem o projeto.