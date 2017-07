Reality show 'A Casa' estreia hoje na Record com participação de suzanense

O novo reality show “A Casa” estreia nesta terça-feira (27), às 22h30, na Record. O programa vai contar com a participação de uma suzanense. A professora Rafaela Xavier de Assis, de 29 anos, moradora da Vila Amorim, vai entrar no programa para concorrer com outras 99 pessoas. O reality será apresentado por Marcos Mion, e foi inspirado no formato da Fremantle.

A atração reunirá 100 pessoas que ficarão confinadas em uma casa de apenas 120 metros quadrados. Propositalmente, a higiene estará precária e os recursos básicos, como comida, água e até mesmo papel higiênico, limitados.

A suzanense Bárbara Pinheiro Xavier, mãe de Rafaela, falou sobre as dificuldades que a filha deve passar dentro do programa. “Vai ser difícil para ela. Um programa diferente da vida real. Aqui fazemos o que quiser, dormimos em horários adversos e comemos quando queremos. Lá no reality, ela não sabe como vai ser pelo o que vimos. Deus prepara tudo no nosso caminho, vai depender da força de vontade dela. Além disso, como acompanhamos outros realitys do Brasil, vai ter brigas, um querendo furar o olho do outro. Então ela tem que estar preparada. Estamos na torcida”, explicou.

A disputa vai afunilando a medida que os participantes vão sendo eliminados. E ao contrário de outros realitys, a cada semana pode ser eliminado mais de um participante. Além disso, quem administra o prêmio inicial de R$ 1 milhão são os próprios participantes.