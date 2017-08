Região do Alto Tietê participa da 9ª edição do Concurso Moda Inclusiva com dois projetos

O Alto Tietê será representado na 9ª edição do Concurso Moda Inclusiva com duas propostas de looks para pessoas com deficiência de Robertha Navajas, formada em desenho de moda. A concorrente é de Mogi das Cruzes. O final do Concurso acontece em dezembro, em São Paulo, e os finalistas participarão do desfile de premiação.

Trata-se de uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo que tem o objetivo de incentivar a produção de looks para pessoas com deficiência. Nesta nona edição, participaram estudantes de cursos técnicos, universitários e profissionais das áreas de moda e saúde. Os 20 melhores trabalhos inscritos serão apoiados com tecido para a confecção das roupas. Os três melhores colocados serão premiados.

Na ocasião, desfilam os projetos finalistas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará e Bahia. O concurso também recebeu inscrições de países como Itália, Nigéria, Singapura, Paraguai e Irã. O interessado em obter mais informações poderá entrar no portal da moda inclusiva

A ideia de tornar o Concurso Moda Inclusiva internacional surgiu da necessidade de convidar participantes de todo o mundo a compartilhar soluções inovadoras que podem contribuir no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas com deficiência, além de apresentar novos conceitos à moda.

O Brasil tem, hoje, cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Somente no Estado de São Paulo, esse contingente ultrapassa 9 milhões. Há um grande mercado de produtos e serviços para atender as demandas específicas desse segmento.