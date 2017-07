Renato Ignácio e Banda vencem o Festival de Música de Poá

O ganhador do Festival de Música de Poá 2017 foi Renato Ignácio e Banda. A final que ocorreu no último domingo (25), no Teatro Municipal, foi acompanhada por grande público. O vencedor foi decidido por um juri composto por personalidades como Carlos Eduardo Miranda, Thomas Roth e Vanessa Jackson. Ainda nas primeiras colocações, o segundo lugar ficou com Mamasoul e Chico Geraes na terceira posição. A final também foi acompanhada pelo prefeito Gian Lopes (PR).

"Poá tem muitos talentos e o objetivo do Festival de Música foi apresentar para cidade os artistas e bandas que realizam trabalhos no município e na região e têm se destacado por isso. Também é necessário reforçar que a música autoral poaense brilhou durante os últimos finais de semana e o festival contribuiu para a difusão e desenvolvimento cultural da cidade", comentou Gian. Também estiveram no evento, o vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, secretários municipais e vereadores.

Os três melhores do festival receberão os prêmios de R$ 5 mil (1º lugar), R$ 4 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (3º lugar) e os dez primeiros classificados, independente da ordem, também terão prioridade nas apresentações dos eventos realizados pela Secretaria de Cultura durante todo o ano.

Renato Ignácio, que ao lado da sua banda tocou a música autoral "Perdido no Museu", comentou sobre a felicidade de vencer o Festival de Música de Poá. "Quero agradecer ao nosso Pai maior, a torcida de cada um dos presentes no evento e a todos que de alguma forma mandaram vibrações positivas. Agradeço muito a Prefeitura de Poá e a Secretaria de Cultura por promover um evento tão importante assim para os artistas da cidade. Foram tantos talentos no palco do teatro, tantos artistas que puderam se expressar, sou muito grato a todos pela oportunidade de mostrar meu trabalho e por conhecer o trabalho de tantos músicos maravilhosos", disse.