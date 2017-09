Suzano abre inscrições para concurso Miss e Mister Melhor Idade

Estão abertas as inscrições para o concurso “Miss e Mister Melhor Idade” e para a “Gincana Esportiva da Melhor Idade. Os eventos são do Fundo Social de Solidariedade. Os interessados, que devem ter idade igual ou superior a 55 anos e residir na cidade, podem firmar cadastro no Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti (Rua Benjamin Constant, 1.375 - Centro), órgão vinculado ao Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), e nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Os eventos fazem parte da programação especial em referência ao mês do idoso.

Segundo a presidente do Fundo Social e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, os interessados devem firmar suas inscrições de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. No ato, é preciso apresentar documento de identidade e comprovante de residência (original e cópia), sendo facultativa a doação de um pacote de fralda geriátrica.

O "Miss e Mister Melhor Idade" acontece em 28 de setembro, às 14 horas, no Auditório Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. Com inscrições abertas até 15 de setembro, o evento tem a finalidade de enaltecer a beleza dos suzanenses que tenham idade igual ou superior a 55 anos e valorizar a autoestima da terceira idade. No dia do evento, também serão aceitas doações de fraldas geriátricas por parte dos telespectadores.

Já no dia 30 de setembro, será realizada a "Gincana Esportiva da Melhor Idade", no Centro de Formação de Atletas Maurice Bou Assi, localizado no Parque Municipal Max Feffer.

No período da manhã, os idosos terão à disposição atividades desportivas direcionadas especialmente a eles. Para a iniciativa, é solicitado, a exemplo do "Miss e Mister da Melhor Idade", um pacote de fralda geriátrica em troca da entrada e da adesão.

Após às 14 horas, com entrada livre, o Fundo Social vai organizar brincadeiras com os idosos presentes. E, por fim, ainda no dia 30, um baile completa a programação em referência ao mês do idoso.

"Apesar de a Organização das Nações Unidas (ONU) ter estabelecido 1° de outubro como o Dia do Idoso, no Brasil a data é comemorada em 27 de setembro. Então, resolvemos promover um mês especial para honrar e homenagear quem construiu as bases de tudo o que somos hoje. Realizar estes eventos é nossa maneira de agradecer a eles (idosos) por todo o esforço e experiência que nos concedem diariamente", concluiu Larissa.