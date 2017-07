Suzano realiza oficina em parceria com Museu da Imagem e do Som

A Secretaria de Cultura de Suzano vai promover em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), nesta qunta-feira (20), a oficina cultural “A Subjetividade da Criação do Mito: do Roteiro à Criação”. A iniciativa terá início às 14 horas e será realizada no auditório Orlando Digenova, do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682, Centro). O evento é gratuito.

Ministrado pelo ator Denis Antunes, a capacitação terá o objetivo de conduzir os participantes a observarem e a investigarem o processo de criação de uma obra cinematográfica, a partir da concepção de ideias e a criação de um roteiro. A iniciativa também vai abordar o caminho e a transformação de um personagem na construção de cenário, texto e roteiro.

A partir da “Jornada do Herói”, estudada pelo antropólogo norte-americano Joseph Campbell, serão trabalhados, ainda na oportunidade, os elementos no processo de construção da narrativa, conforme explica o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.

O gestor lembra que serão disponibilizadas 20 vagas para o curso, que tem como público-alvo maiores de 14 anos e que estudem Teatro e/ou Cinema, além de entusiastas da sétima arte e da produção cultural.

Segundo a Prefeitura, o trabalho conjunto do município com o MIS no Orlando Digenova é o primeiro a ser empreendido neste ano, após ampla negociação entre as partes envolvidas.

“A retomada deste tipo de atividade em Suzano faz parte dos esforços do governo em reativar o calendário de eventos culturais do município. Essa oficina é apenas o início de uma nova fase de iniciativas voltadas ao fomento da produção cultural em nossa cidade. Em breve, vamos nos reunir com a direção do MIS, para garimparmos novos projetos para Suzano. Nosso objetivo é oferecer ainda mais palestras, oficinas, vivências e outras ações que propaguem a produção cultural, não apenas na região central, mas, também, nos Centros Culturais do (Jardim) Colorado, do Boa Vista e de Palmeiras”, acrescenta Garippo.

As inscrições para a oficina cultural “A Subjetividade da Criação do Mito: do Roteiro à Criação” podem ser feitas pelo telefone (11) 4747-4180, ou na sede da Secretaria Municipal de Cultura, que funciona no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.