Teatro da Neura encerra temporada do espetáculo ‘O Menino Gigante’

"A nossa história tem um tempo de um abraço, porque é no abraço que se carrega um mundaréu de coisas". Este é um trecho do espetáculo "O Menino Gigante ou Os Dez Fevereiros - Um Ensaio Sobre o Sábado de Aleluia", que tem sido apresentado pelo Teatro da Neura no Espaço N de Arte e Cultura, desde o início deste mês e chega ao fim de sua temporada. Suas últimas apresentações ocorrem neste sábado (26) e domingo (27).

Com dramaturgia de Antônio Nicodemo, que divide a direção com Lígia Berber, a peça será apresenta às 20 horas e tem ingressos no valor de R$ 12, com meia-entrada para professores, idosos, estudantes e moradores do Jardim Imperador, mediante comprovação de endereço. O Espaço N fica na Rua José Garcia de Souza, 692, no Jardim Imperador, em Suzano. A classificação indicativa é livre.

Apresentado pela primeira vez em agosto do ano passado, o espetáculo traz ao público a história de Bárbara, a única criança a nascer sozinha em uma família onde todos nascem em par. Além disso, engravida de um marido morto e quebra outra tradição: tem um filho homem em uma família a qual todas nascem mulheres. Para completar, o garoto nasce gigante e ela tem como missão, dada por Deus, encontrar uma forma de a cabeça da criança chegar ao céu antes do fim dos dez fevereiros, caso contrário Ele tomará a criança de volta.

De acordo com o dramaturgo Antônio Nicodemo, o público tem sido bem receptivo ao assistir ao espetáculo. "As pessoas têm se emocionado com a história de Bárbara e como ela é contada, com muita música e elementos do realismo fantástico, que é uma das nossas linhas de pesquisa. O elenco está contente com essa receptividade do público", conta o fundador da companhia teatral.

Segundo a atriz e diretora Lígia Berber, são notáveis as diferenças entre "O Menino Gigante" apresentado há um ano com este de agora. "O espetáculo está mais maduro e ganhou uma cara nova com a chegada de outras encenações e canções, além da expectativa do elenco, composto por atores que não faziam parte do elenco no ano passado. Então, há uma novidade a cada apresentação", revela.

Trilogia

"O Menino Gigante ou Os Dez Fevereiros - Um Ensaio Sobre o Sábado de Aleluia", que está inserido na mesma linha de pesquisa de "O Velório" e "Vidros", integra a Trilogia dos Sacros Dias, que é uma preparação para "O Sábado de Aleluia" e ainda conta com "Precisamos Falar sobre Virgínia". A tríade começou com "O Velório", em 2013.

O elenco do espetáculo é composto por André Antero, Carolina Portella, Conceni Paulina, Cauê Drumond, Danilo Cruz, Flávia Gonçalves, Juliana Orthz, Tamara Pinheiro, Tarcísio Serasso, Thaís Fernandes e Tuane Vieira. As canções são de Rodrigo Christino Ribeiro, os figurinos de Érika Grizendi, a maquiagem de André Antero, a preparação vocal de Tarcísio Serasso, o cenário de Antônio Nicodemo, Lígia Berber e Gilson Peres, e a iluminação de Fernandes Junior.