Teatro da Neura faz chamamento para mágicos e cinegrafistas

A companhia Teatro da Neura abriu chamamento público para fotógrafos, cinegrafistas e outros profissionais que trabalham com audiovisual para registrar todas as etapas da produção, da sala de criação até a estreia, do seu mais novo espetáculo, “A Morta Mais Linda da Cidade”. A oportunidade também está aberta para mágicos e ilusionistas. Anteriormente, o grupo já promoveu chamamento para atores, dançarinos, atrizes, figurinistas, músicos, entre outros.

Para participar é preciso enviar um e-mail para o endereço projetolindamorta@gmail.com, com um breve currículo e material fotográfico ou em vídeo, até 10 de setembro. Os encontros serão realizados a partir do dia 11 do mesmo mês, sempre às segundas-feiras, das 17 às 22 horas, no Espaço N de Arte e Cultura, que fica na Rua José Garcia de Souza, 692, no Jardim Imperador, em Suzano.

Livremente inspirada na obra “A Falecida”, “A Morta Mais Linda da Cidade” dá continuidade à pesquisa que a companhia teatral tem realizado sobre o universo suburbano presente nas obras do escritor e dramaturgo pernambucano Nelson Rodrigues. O estudo, que recebe o nome de Teatrologia Suburbana, teve início com a peça “A Última Virgem - Uma Ópera Rodriguiana do Subúrbio”, baseada no livro “Os Sete Gatinhos”.

De acordo com o dramaturgo e diretor Antônio Nicodemo, a ideia de abrir espaço para a participação de profissionais do audiovisual no novo espetáculo do Teatro da Neura surgiu do gosto que a companhia teatral tem por registros. Já os mágicos e ilusionistas serão responsáveis por auxiliar o grupo na parte artística.

“Nós ficamos muito felizes quando fotógrafos nos presenteiam com o seu olhar e registram as nossas peças. Somos muito gratos por essas parcerias e queremos fortificá-las com esse chamamento. Já os mágicos e ilusionistas serão muito importantes para nos ajudar quanto atores e estarão inseridos no espetáculo de uma maneira criativa”, comenta o fundador da companhia teatral.

História

Com produção de Vinícius Amaral, “A Morta Mais Linda da Cidade”, que tem estreia prevista para março do ano que vem, convida o público a conhecer a história de Zulmira, que tem obsessão pela morte e planeja um enterro de luxo para parar o trânsito do Rio de Janeiro. Ela quer ser lembrada por esse acontecimento e, com isso, fazer ciúmes e inveja para a sua prima, Glorinha, conhecida por ser a pessoa mais honesta da cidade carioca.