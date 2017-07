Teatro Armando de Ré recebe o espetáculo ‘Estudo para o Encontro’

O Teatro Doutor Armando de Ré (Rua General Francisco Glicério, 1.334), em Suzano, recebe, na sexta-feira (30), às 20 horas, com entrada gratuita, o espetáculo de dança "Estudo para o Encontro", concebido e apresentado pelo artista Marcus Moreno. O trabalho conta, ainda, com a colaboração cênica de Key Sawao, música de Moisés Mendoza Baião e iluminação de Calu Zabel.

Além disso, a programação traz também uma oficina voltada a praticantes da modalidade contemporânea, no sábado, a ser realizada no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, às 10h30. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultural.

"Estudo Para o Encontro", tem duração de 40 minutos, e parte de temas corporais concretos para a criação de imagens sensoriais. A partir de combinações do corpo e de suas singularidades, dança, música e luz se reúnem para a invenção de encontros possíveis.

"O desejo de estar junto e de pensar a dança a partir do próprio corpo é o que tem me movido. Me interessa a possibilidade de construir imagens a partir do movimento, mas também por meio da luz, do som, do espaço e do encontro com o outro", declara Marcus Moreno.

Contemplado pelo Programa de Apoio à Cultura (Proac) do Governo do Estado de São Paulo, edição do ano passado, o espetáculo "Estudo para o Encontro" segue a temporada com apresentações no interior do estado.

Serviço

Para a oficina, serão disponibilizadas 20 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada. Os interessados devem comparecer à Secretaria Municipal de Cultura, localizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para se inscrever. Informações pelo telefone (11) 4747-4180.