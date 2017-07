Terceiro filme da série ‘Meu Malvado Favorito’ estreia no cinema de Suzano

O terceiro filme da animação “Meu Malvado Favorito” estreia, quinta-feira (29), no cinema de Suzano. Além de Gru (o personagem principal do filme e o vilão mais amável do cinema) e suas filhotas Agnes, Edith e Margô, o longa traz - para a alegria do público - uma enxurrada de Minions. Os seres amarelinhos serão um destaque a parte no filme. Além disso, dois novos personagem surgirão para “movimentar” a vida de Gru. Seu irmão gêmeo Dru e o vilão Bratt.

Em “Meu Malvado Favorito 3”, Gru é demitido da Liga Anti-Vilões por não conseguir capturar o vilão Bhaltazar Bratt. Quando criança, Bratt era um ator mirim e protagonista de uma série de ação, famosa nos anos 80, mas que, mesmo com o sucesso, foi cancelada após duas temporadas. Pelo precipitado fim da série, quer se vingar de Hollywood. Enquanto isso, Gru está prestes a descobrir que tem um irmão gêmeo, o Dru.

Os bebês foram separados quando recém-nascidos e agora é o momento do reencontro. Além disso, a decisão da Liga Anti-Vilões fará com que os minions pressionem Gru a voltar para o mundo da vilania. Além disso, com uma cabeleira loira e com muito dinheiro, o gêmeo Dru - que sonha em aprender a arte de ser mau - ostenta uma mansão, inúmeros carros e um arsenal de armas que faz o irmão pensar em reviver os tempos de vilania. A grande pergunta é: Será que ele vai resistir?

O vilão Bratt faz o filme retornar aos anos 80. Com ombreiras, bigodão e passos de dança embalados por Michael Jackson, Bratt surfa pelas referências da época. E ainda falando em música, a trilha sonora é de responsabilidade de Pharrell Williams. A direção é de Pierre Coffin, Kyle Balda. O filme retrata ainda as relações familiares com a narrativa da infância e o reencontro de Gru e Dru. Outro ponto é a busca de Lucy pela aceitação das filhas de Gru.

Dando vozes aos personagens, na versão brasileira estão atores como Leandro Hassum (Gru/Dru); Maria Clara Gueiros (Lucy); e Evandro Mesquita (vilão Bratt). Já as filhas de Dru: Agnes, Edith e Margô são dubladas, respectivamente, por Pâmela Rodrigues, Ana Elena Bittencourt e Bruna Laynes.