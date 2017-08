‘Torre Negra’ e ‘Bingo, o Rei das Manhãs’ estreiam hoje no cinema

Estreiam, nesta quinta-feira (24), no cinema de Suzano dois novos filmes. O primeiro, “Torre Negra”, é baseado na saga homônima de livros do escritor Stephen King. O segundo “Bingo, o Rei das Manhãs” é uma cinebiografia de Arlindo Barreto, que foi um dos intérpretes do palhaço Bozo.

“Torre Negra” é protagonizada por Matthew McConaughey e Idris Elba, e arrecadou US$ 19,5 milhões na sua estreia nos cinemas americanos.

Com direção de Nikolaj Arcel, que também colabora com o roteiro, o filme conta a história do Pistoleiro que busca a lendária Torre Negra há anos. Ele acaba encontrando o menino Jake, cujos poderes especiais começam a se manifestar do nada. A busca envolve ainda uma intensa perseguição ao poderoso Homem de Preto, que está maquinando um esquema para destruir os mundos de ambos protagonistas.

O filme é uma tentativa da Sony de iniciar uma franquia, nos moldes de “Harry Potter” ou “O Senhor dos Anéis”. Se vai dar certo, só a aceitação do público dirá. O que se sabe é que o protagonista Idris Elba, tem contrato não só para mais dois filmes, como também para estrelar uma série de TV, ainda sem agenda de produção definida.

Bingo

A comédia dramática é uma cinebiografia de Arlindo Barreto, ator que foi um dos primeiros intérpretes do palhaço Bozo, sucesso da TV americana que Silvio Santos importou no começo do anos 1980 para comandar ma atração infantil na grade de programação do SBT.

O filme “Bingo, o Rei das Manhãs” vai destacar um lado peculiar do intérprete de Bozo. O envolvimento nas drogas. O filme marca ainda a estreia do diretor Daniel Rezende em um longa-metragem.

Arlindo Barreto entrou para fazer Bozo por acaso. E acabou entrando em crise por fazer sucesso sem mostrar a cara. Mergulhou em álcool e cocaína, até que virou pastor evangélico. Em 1998, Barreto revelou numa entrevista que muitas vezes apresentou o programa bêbado e sob o efeito das drogas, fato que não era tão raro. Baseado nesta declaração surgiu a ideia do filme.

No longa filme, Bozo vira Bingo, por questão de uso da marca, e Arlindo Barreto atende por Augusto Mendes. A princípio, o ator Wagner Moura seria o Bingo, mas ele não conseguiu encaixar o filme em sua agenda. Com isso, o personagem ficou a cargo de Vladimir Brichta. O elenco traz ainda Leandra Leal, Augusto Madeira, Ana Lucia Torre, Tainá Müller, Emanuelle Araújo e o garoto Cauã Martins.