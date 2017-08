‘Valerian’, ‘Malasartes’ e ‘Reino Gelado’ estreiam no cinema de Suzano

Três produções estreiam, nesta quinta-feira (10), no Centerplex de Suzano. São os filmes: "Valerian e a Cidade dos Mil Planetas" (ficção científica); "Reino Gelado - Fogo e Gelo" (animação); e "Malasartes e o Duelo com a Morte" (comédia nacional).

O primeiro é um filme francês mas que vem com a proposta de se aproximar dos grandes blockbusters do ano. O filme foi gravado em inglês, e conta com a participação de astros infanto-juvenis, efeitos especiais e até mesmo a presença de uma das maiores artistas pop da atualidade: Rihanna.

Valerian é uma adaptação de uma importante HQ, de mesmo nome, que redefiniu os parâmetros da ficção científica. O filme conta a história do Major Valérian (Dane DeHaan), um agente viajante do tempo e do espaço que luta ao lado da parceira, a Sargento Laureline (Cara Delevingne), por quem é apaixonado, em defesa da Terra e seus planetas aliados. Na história do longa, a dupla deve recuperar um artefato de um planeta perdido. Porém, os dois acabam percebendo que tudo não passa de uma conspiração. O filme conta com cenas de perseguições na terra, no espaço - e são muitos planetas -, e com vários monstros.

Rihanna é uma das alienígenas do filme, que se transforma em quem e no que ela quiser. Ela surge como uma dançarina de bordel e na sequência se transforma em enfermeira, estudante, diarista, mulher-gato, e em loira fatal. No geral, o longa remete aos clássicos filmes do gênero de ficção científica, apostando nas viagens intergalácticas, armas e acessórios inventivos.

Já a animação “Reino Gelado - Fogo e Gelo” é o terceiro episódio da série "Reino Gelado", que estreou em 2012 e ganhou a sequência em 2014. Agora, a protagonista Gerda, que dublada pela atriz Larissa Manoela, enfrenta novos desafios para conseguir resgatar seus pais. Dois anos se passaram desde que a Rainha da Neve foi derrotada por Gerda, mas os pais da garota, que foram capturados pela vilã, nunca voltaram para casa.

O time de dubladores ainda conta com João Côrtes, que empresta a voz, pela segunda vez, para o personagem Orm - um troll amigo de Gerda; além de João Guilherme Ávila que dubla o aventureiro Rony, e Lipe Volpato que faz o papel de Kai, irmão de Gerda. Esses dois últimos mais Larissa Manoela trabalharam juntos na novela “Cúmplices de um Resgate” do SBT.

Malasartes

A produção nacional faz frente ao cinismo dominante no País. Há mais de 30 anos, Paulo Morelli começou a gestar o projeto que agora estreia precedido do título de ser a produção brasileira com mais efeitos da história. Os cenários de “Malasartes e o Duelo com a Morte” foram criados em 3D em pós-produção totalmente feita no Brasil. Foram gastos R$ 4,5 milhões só em efeitos especiais e um batalhão de mais de 100 profissionais participou dos dois anos de trabalho na empresa O2 Morelli explica que isso se deve ao fato de o filme abordar com igual intensidade o mundo rural e o mágico. Malasartes já nasceu com essa ambição.

"No passado, Mazzaropi criou um Malasartes rural e nutrido da tradição oral, com 'causos' muito divertidos. Já esse novo Malasartes se nutre, por um lado, da mesma fonte do folclore brasileiro que alimentou personagens como Jeca Tatu e João Grilo, e, de outro, coloca um novo viés ao trazer a questão da liberdade versus aprisionamento, livre-arbítrio versus destino”.

Pedro Malasartes é um malandro que, por mais que seja apaixonado por Áurea, não resiste a um rabo de saia. Devendo muito dinheiro a Próspero, irmão de sua amada, Malasartes precisa escapar dele ao mesmo tempo em que prega peças como forma a conseguir alguns trocados. Só que seu padrinho, a Morte em pessoa, tem outros planos para ele.

O elenco é composto por Jesuíta Barbosa, Julio Andrade, Isis Valverde, Vera Holtz, Leandro Hassum, Augusto Madeira, Milhem Cortaz, Luciana Paes e Julia Ianina.