A importância das ciclovias é um tema cada vez mais discutido em grandes centros urbanos, pois a utilização de bicicletas é enxergada como uma das soluções para o transporte urbano, sem perder a praticidade no cotidiano.

A implementação destas vias específicas para a bicicleta, no entanto, nem sempre é bem recebida por toda a população, apesar de seus benefícios.

Muitas pessoas as enxergam como um problema no trânsito, e as acusam de não possuir uma finalidade real.

Na verdade, a maior parte dos estudos indica exatamente o contrário: estas faixas agilizam o trânsito urbano e estimulam o uso de bicicletas como uma opção de locomoção.

Em Suzano, o DS publicou reportagem mostrando que a construção da ciclovia na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, localizada no Parque Maria Helena, está prevista para iniciar até o final deste ano. O valor total do investimento é de R$ 386.865,69, divididos em R$ 295,3 mil por meio de repasse de emenda do deputado federal Guilherme Mussi (PP), e R$ 91.565,69 de contrapartida.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), a ciclovia terá 1,8 quilômetro e será implantada no canteiro central da avenida, com faixas pintadas a partir da estação de Suzano, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Mais de 500 pessoas podem ser beneficiadas diretamente com a chegada da ciclovia. Somente o bicicletário da estação tem capacidade para 500 bicicletas, cujos ciclistas poderão ser os primeiros beneficiados com a estrutura. A Upae informou que a via foi contemplada para receber a ciclovia por ser uma avenida de grande fluxo, que corta toda a Zona Norte da cidade e chega até a estação.

Especialistas afirmam que as ciclovias encorajam o ciclismo como um meio de transporte, o que é essencial para desafogar o trânsito pesado das cidades e para diminuir o consumo de combustíveis para o transporte urbano.

A existência delas lembra aos motoristas que ciclistas também são usuários das ruas. Essa é parte essencial da importância das ciclovias: se uma das soluções para o transporte urbano é aumentar o uso das bicicletas como meio de transporte, é importante oferecer segurança para os ciclistas – e a construção de ciclovias é uma das principais soluções.

Mas é importante que tudo seja feito com segurança para evitar acidentes em locais menos sinalizados.