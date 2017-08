Contra enchentes

O problema das enchentes passou a ser algo comum na vida das populações de algumas cidades.

Infelizmente, todo o ano é a mesma coisa: entre os meses de dezembro e fevereiro, os noticiários são tomados por problemas relacionados com a elevação dos cursos d’água e a inundação de casas e ruas, desencadeando uma série de tragédias que, quase sempre, poderia ser evitada.

A ocorrência das enchentes são de dois tipos como causas principais: as naturais e as antrópicas, pois trata-se de um fenômeno comum na natureza, mas que é intensificado pela ação humana.

No Alto Tietê, as cidades estão trabalhando no sentido de tentar evitar catástrofes por conta das fortes chuvas.

A Prefeitura de Poá, por exemplo, está realizando trabalhos e ações de combate às enchentes em diversos bairros.

O DS divulgou que no cronograma de atividades, as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos realizaram a limpeza de bueiros e galerias.

É uma medida preventiva para que não haja problemas no período de chuvas. Entretanto, a administração também pede que a população se conscientize e pratique medidas simples como não jogar lixo nas ruas, córregos e rios; além de observar os dias e horários da coleta nos bairros para assim colocar o lixo doméstico na rua.

As equipes de Poá estão em diversos bairros e os locais que precisam de ações emergenciais a administração municipal está realizando para evitar o registro de problemas.

A cidade, praticamente em todo os anos, sofre com a destruição provocada pelas enchentes.

Comerciantes e moradores contabilizam prejuízos provocados por conta das chuvas. Por isso, é preciso se precaver.

No início de agosto, Poá recebeu a confirmação de um repasse de R$ 4,2 milhões do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi).

O recurso deve ser usado na conclusão da 1ª fase de obras do reservatório de contenção de enchentes (piscinão), em fase de construção na cidade.

A expectativa é que quando finalizado, o reservatório, ajude a acabar com as enchentes na cidade.

As medidas contra as enchentes devem ser tomadas para que, todo início do ano, a situação possa ser amenizada.