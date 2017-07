É preciso doar ao Banco de Leite

O Banco de Leite Humano é uma das principais iniciativas dos órgãos de Saúde para a redução da mortalidade infantil. Em várias partes do País, os profissionais vão à casa da doadora e fornecem todas as instruções para a retirada do leite, bem como os frascos adequados para o armazenamento do alimento.

Mas é preciso que as doações sejam reforçadas. No Alto Tietê, o Banco de Leite Humano de Mogi das Cruzes está precisando de doações. Os estoques estão muito baixos e a distribuição do leite para a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes pode ficar comprometida.

Outras cidades da região também precisam do reforço. Em Mogi, o volume atual é de 4,5 litros disponíveis – o suficiente apenas para alimentar bebês de baixo volume.

O leite estocado é destinado a bebês prematuros internados na Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa. As mulheres interessadas em doar leite podem entrar em contato. São fornecidas orientações necessárias e a coleta é realizada pela doadora em sua própria residência, ou seja, não há necessidade de sair de casa já que os vidros são levados e o leite é coletado, de acordo com a disponibilidade e produção da doadora.

O leite materno é importante para todos os bebês, principalmente para os que estão internados e não podem ser amamentados pela própria mãe. Com ele, o bebê se desenvolve de forma saudável, tem mais chances de recuperação e fica protegido de infecções, diarreias e alergias.

Para se tornar doadora, a mulher precisa estar amamentando exclusivamente no peito e se dispor a doar o leite que estiver sobrando. A doadora precisa ser saudável, não fazer uso de medicamentos ou drogas, não fumar e não fazer uso de álcool. Além disso, a coleta do leite deve seguir os critérios de higiene e armazenamento orientados pela equipe técnica.

O Banco de Leite Humano de Mogi das Cruzes foi implantado em 2013, resultado de uma parceria com o Rotary Clube Internacional. Somente neste ano, foram coletados 90 litros de leite - sendo que cada litro é capaz de alimentar até 10 recém-nascidos. Além disso, a equipe realizou 546 ligações, desde janeiro, para mulheres que acabaram de dar à luz, onde são prestadas informações sobre aleitamento materno e doação de leite.

Há mães que têm dificuldades de amamentar, ou por não produzirem leite suficiente ou por sentirem dores nas mamas, entre outros fatores. Sendo assim, os bancos de leite tornam-se potentes fontes de vida. Lá os leites são recebidos, pasteurizados e distribuídos para as crianças.

A doação de leite materno salva a vida de milhares de crianças prematuras no Brasil. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Basta ser saudável e não tomar medicamento que interfira na amamentação e na doação.