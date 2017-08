Economia em recuperação

A recuperação da economia é uma das marcas a ser percorrida pelo atual governo federal. A situação crítica da economia preocupa, principalmente por conta do número de desempregados no País.

Ontem, novo levantamento mostrou que o mercado de trabalho brasileiro abriu 35,9 mil vagas formais em julho. É o quarto mês consecutivo com saldo positivo e o quinto mês do ano. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgadas ontem.

A recuperação é necessária, sobretudo, por causa da grande quantidade de empresas que deixaram de investir nos últimos anos.

O saldo de julho resulta da diferença entre 1.167.770 admissões e 1.131.870 demissões no mês passado. De janeiro a julho, há saldo positivo acumulado de 103.258 novas vagas.

O saldo positivo mensal foi impulsionado pelo setor da indústria da transformação, que criou 12.594 vagas.

O comércio abriu 10.156 vagas e o setor de serviços, 7.714. A agropecuária vem logo atrás, com a criação de 7.055 vagas. Por fim, a construção civil teve criação de 724 vagas. Segundo o Ministério do Trabalho, é a primeira vez em 33 meses que a construção civil teve desempenho positivo na criação de empregos.

São empregos que não decorrem de uma sazonalidade e têm muito a ver com o poder de compra do consumidor, comentou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

A liberação para saque do saldo das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) contribuiu com o resultado positivo.

É que foram liberados para o trabalhador R$ 44 bilhões das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O trabalhador teve o direito de usufruir desse dinheiro da forma mais conveniente, garantem especialistas.

Ou pagar contas, ou utilizar desse dinheiro para fazer investimentos. E isso influenciou no crescimento da indústria da transformação.

O Ministério do Trabalho e Emprego tem a previsão de o Brasil não vai ter mais números negativos em emprego. A expectativa é de que no mês que vem, o País tenha números bem melhores.

A expectativa é positiva pode garantir mais investimentos e geração de empregos em praticamente todas as áreas do País, que vem sofrendo com a crise econômica-financeira.