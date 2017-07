Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o hospital é um organizador de caráter médico-social, que deve garantir assistência médica, tanto curativa como preventiva, para a população, além de ser um centro de medicina e pesquisa.

Especialistas na área da saúde afirmam que o hospital é o local onde se fazem as maiores intervenções de saúde nos indivíduos com situação de agravo à saúde, de média e alta complexidade.

É também o local que concentra a maior quantidade de tecnologia, de especialistas e de capacitação técnica, o que não significa que seja o centro do sistema de saúde.

Além da atenção especial à enfermidades, com diagnóstico, tratamento, reabilitação e atendimento de emergências, o ambiente hospitalar ainda se ocupa com a prevenção, que é o controle de doenças infecto-contagiosas, a saúde ocupacional e a promoção à saúde, por exemplo.

Suzano tem grande expectativa de ganhar novo hospital.

A data de inauguração do Hospital Estadual de Suzano, unidade anexa ao Hospital das Clínicas (HC), no entanto, passa por estudos da Secretaria de Estado da Saúde. Conforme apontou a pasta, a definição do dia em que o equipamento será aberto será divulgada oportunamente.

Em maio, em visita a Mogi das Cruzes, o chefe da pasta estadual, David Uip, disse durante a inauguração do Centro Oncológico do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, que a previsão era abrir as portas do hospital que deverá atender pacientes de média e alta complexidade no começo deste semestre.

Em Suzano, no novo prédio contará com 120 leitos, inclusive, 12 leitos em Hospital-Dia, 10 leitos de Semi Intensiva e 3 leitos Pós Cirúrgico, mas não soube apontar a data de abertura. Já o investimento na construção é de R$ 34,2 milhões e inclui, além do novo hospital, um centro de diagnóstico e a reforma do Hospital Auxiliar.

Em maio, Uip disse que ainda faltava concluir os últimos detalhes para abrir a unidade.

Na mesma ocasião, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) acrescentou que a obra seria concluída em junho.

Conforme já divulgado pelo DS, a entrega do Hospital Estadual foi adiada por diversas vezes. A primeira previsão estava marcada para abril do ano passado. Na época, o HC disse que a finalização dos trabalhos foi prejudicada em decorrência de um vendaval que atingiu a cidade em maio. Na ocasião, árvores caíram em cima do prédio - que recebia os últimos acabamentos -, o que resultou em novos reparos.

Desde então novos prazos foram apontados, junho, julho e agosto de 2016, sendo que na sequência foi prometida a conclusão das obras para março deste ano e em seguida para este semestre.

Há uma grande expectativa de que a cidade possa conquistar uma nova unidade para amenizar as dificuldades no setor de saúde, acentuadas com o fechamento de dois hospitais em 2010.