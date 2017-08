O comércio de Suzano convive com um problema sério agravado, sobretudo, por causa da crise financeira e econômica do País.

Na edição de ontem, o DS trouxe informação de que a inadimplência no comércio suzanense cresceu 35,37% no primeiro semestre desse ano, em comparação ao valor verificado no mesmo período de 2016. De acordo com os dados divulgados pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, nos seis primeiros meses do ano passado a taxa de inadimplência no município era de 36,4 mil consumidores. Neste ano, o número passou para 49,4 mil compradores.

Os meses com mais dívidas adquiridas neste ano foram fevereiro e maio, respectivamente, com 9,2 mil e 9 mil novos devedores. Em 2016, os meses com maior inadimplência foram maio (com 8.931 nomes incluídos na lista do SCPC) e junho (com 9.364 consumidores).

Com relação ao número de pessoas que conseguiram a exclusão do nome da lista do SCPC, houve queda de 4,17%. Nos primeiros seis meses do ano passado, 31.155 excluíram seus débitos no comércio. No mesmo período deste ano, o número caiu para 29.857. Em 2017, janeiro foi o mês com maior número de exclusões, com 6.680 nomes.

Com relação às consultas de SCPC, o número aumentou 14,89% em um ano. No primeiro semestre do ano passado foram 256,4 mil consultas. No mesmo período deste ano, o número aumentou para 294,6 mil.

Na avaliação da Associação Comercial e Empresarial, esses números são preocupantes, sem dúvidas.

Por isso que o comerciante precisa fazer mais ações.

Na semana, jornais da Capital mostraram que o número de consumidores inadimplentes na cidade de São Paulo aumentou 0,1% no mês de maio ante abril.

Na comparação com maio do ano passado, o indicador caiu 9,5% e no acumulado do ano houve queda de 4,5% com relação ao mesmo período de 2016. Os dados são do Indicador de Registros de Inadimplentes da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

No Estado de São Paulo, os consumidores que não honraram suas dívidas aumentaram 1,3% em maio ante abril. Já com relação a maio de 2016, houve queda de 4,5%, e no acumulado do ano foi registrada elevação de 0,4%.

Segundo os dados, na Capital paulista o indicador de recuperação de crédito aumentou 0,2% na comparação de maio com abril. Na comparação com maio de 2017, o avanço foi de 4,3%. No valor acumulado a recuperação diminuiu 1,0%.

Os dados mostram que, no Estado, a recuperação de crédito caiu 1,2% em maio ante abril. Na comparação com maio do ano passado, houve queda de 9,4% e no acumulado do ano o recuo foi de 3,1%.

A situação preocupa não somente em Suzano, mas em outras regiões do Estado, como se vê em relação à cidade de São Paulo. Será preciso buscar alternativas para tentar conter a inadimplência garantindo assim novos investimentos.