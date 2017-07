Lance Livre 12-07-2017

Suzano Papel

A Suzano Papel e Celulose apresenta na sexta-feira a edição 2016 do seu Relatório de Sustentabilidade, publicação que traz informações sobre as atividades da empresa e seus principais resultados nos âmbitos social, ambiental e econômico.

Edição

A edição deste ano terá como principal novidade o uso do Papel Pólen® - mais prazer em ler. Fabricado pela Suzano, o papel possui uma tonalidade diferenciada, que reflete menos luz e, por isso, torna a leitura mais agradável.

Divulgação

de nova matriz

Outra novidade é a divulgação de uma nova Matriz de Materialidade com o detalhamento dos temas mais relevantes para nossos stakeholders internos e externos.

Leitura mais

dinâmica

Para tornar a leitura mais dinâmica, a edição impressa do Relatório de Sustentabilidade de 2016 destaca principalmente as interações da Suzano com os diferentes stakeholders e o meio ambiente e o legado nessas esferas. Informações adicionais sobre nosso desempenho, compromissos e gestão podem ser consultadas por intermédio das respostas dos indicadores GRI, no site da Suzano.

Perdas municipais

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) participou de audiência pública que debateu a compensação das perdas de Estados e cidades com a Lei Kandir.

Arrecadação

Representada pelo vice-presidente, Glademir Aroldi, a entidade apontou que as perdas arrecadatórias dos municípios referentes à Lei Kandir já somam 179 bilhões de 1996 a 2015.

Dados do estudo

Os dados constam de estudo divulgado pela CNM. A entidade alerta que o montante representaria mais de um ano de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal transferência constitucional e base de sustento da maioria das cidades brasileiras.

Sistema de

compensação

No estudo, a CNM destaca que o sistema de compensação das desonerações do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tinha a intenção de não prejudicar as finanças municipais e estaduais.