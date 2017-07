Enfrentar crises não é novidade para os hospitais que atendem usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo porque, cada vez mais, o teto de “contribuição oficial”, por meio do governo federal vem caindo. A maioria das instituições convive com a falta de recursos e com o subfinanciamento crônico, desde que o sistema, que completou 20 anos em 2008, foi criado. A crise econômica mundial, entretanto, agravou estes problemas e deixou gestores e funcionários em estado de alerta.

Agora afeta também mais diretamente as maternidades. O Alto Tietê também não escapa dos problemas. Na edição de ontem, o DS trouxe informação de que a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes anunciou a suspensão temporária do atendimento da Maternidade. A decisão é terrível para as gestantes da cidade.

Não houve o que fazer. Após uma reunião realizada entre a diretoria do hospital e o secretário de Saúde, Téo Cusatis, em função da superlotação registrada nos últimos dias, a saída foi paralisar o atendimento.

A Maternidade de Mogi contava com 73 pacientes internadas para um total de 38 vagas. Deste total, 25 foram acomodadas em outras enfermarias da Santa Casa.

Não há dúvida de que é uma situação muito preocupante e que exige, mais uma vez, a adoção de medidas emergenciais visando evitar danos irreparáveis às pacientes que procuram ou que já estão em acompanhamento na unidade.

A situação é preocupante apenas na Maternidade, porque a grande maioria dos bebês que nasceram nos últimos dias está saudável, com peso normal e podendo desfrutar do alojamento conjunto com as mães.

Desde o mês passado, a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes tem registrado aumento significativo na demanda da Maternidade. Em maio, a unidade mogiana já havia registrado superlotação na maternidade. Na ocasião, o local - que tem 38 leitos - estava atendendo 71 gestantes. A provedoria da unidade informou, na época, que acredita que um dos fatores para esta alta é o desemprego, que fez com que os mogianos migrassem para o sistema público.

É preciso agora uma boa ajuda do governo estadual para tentar garantir o atendimento às gestantes. É um serviço essencial que não pode esperar.