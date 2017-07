Rodoanel em Suzano

Suzano tem grande quantidade de carros que utilizam o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). Para se ter uma ideia dos 28 mil veículos que trafegam pelo anel viário, 20,5 mil passam pelo território suzanense, sendo que 8,5 mil são pela pista interna, sentido ao Trecho Sul, e, 12 mil na pista externa, sentido Rodovia Ayrton Senna (SP-70). O número representa 73,21% do total de carros, que trafegam pela rodovia.

O Rodoanel é um importante acesso criado na região. Nele tem aumentado o número de carros ao longo dos últimos meses. Mesmo assim, a quantidade de acidentes ainda é baixa no anel viário.

Em Suzano, por exemplo, balanço da SPMar aponta que o trecho da cidade suzanense computou 34 ocorrências, o que representa uma média de um acidente a cada cinco dias. Houve nos seis primeiros meses deste ano, uma queda de 21% nos registros dos acidentes.

Desde antes de ser inaugurado, o Trecho Leste do Rodoanel trazia boas perspectivas para a cidade e para a região. Isso porque depois que outros trechos foram implantados, diversas indústrias se instalaram nos municípios. Além disso, o anel viário ajuda a desafogar o trânsito da região.

Dos 43 km de extensão, do Trecho Leste, quase um terço está localizado em Suzano (13,3 km). Além do acesso na cidade, na Rodovia Henrique Eroles (SP-66), o município luta para conquistar a implantação de mais um acesso, na Estrada dos Fernandes. A implantação está travada no governo do Estado, já que depende da inclusão de um termo aditivo no contrato de concessão entre o governo estadual e a SPMar. Além de todos os trâmites burocráticos, o procedimento é acompanhado de perto pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Caso se concretize, Suzano pode ser beneficiada porque além do alça em dois pontos, pode ganhar mais um ponto para atrair indústrias para a cidade por conta do fácil acesso na Estrada dos Fernandes.

O número mostra que o Rodoanel é importante para a cidade, porém agora cabe ao governo estadual dar andamento a inclusão da nova alça para que surjam novas possibilidades de melhorias no setor industrial e para que mais motoristas tenham facilidade para acessar o anel viário.