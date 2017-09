Somos 1,6 milhão

O conhecimento quantitativo da população é de fundamental importância, pois esses dados possibilitarão a realização de estimativas sobre mercado de consumo, disponibilidade de mão de obra, além de planejamentos para a elaboração de políticas públicas destinadas à saúde, educação, infraestrutura, etc.

O primeiro censo demográfico realizado no Brasil foi em 1872. Nessa ocasião, a população totalizava 9.930.478 habitantes; em 1900 era de 17.438.434; já em 1950 a população era de 51.944.397. No ano 2000, a quantidade de habitantes do Brasil registrada foi de 169.590.693.

Os dados populacionais foram divulgados nesta semana. E os números do Alto Tietê mostra que somos mais de 1,6 milhão de pessoas. Esta é a população das dez cidades da região do Alto Tietê. O número é 1,04% maior do que o registrado na projeção divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano passado. Na ocasião, os municípios contabilizavam mais de 1,593 milhão de habitantes.

A taxa de crescimento populacional na região é maior do que a nacional, em que foi estimado aumento de 0,77% entre 2016 e 2017. Em todo País, estima-se que sejam 207,7 milhões de habitantes. Os números foram divulgados e publicados no Diário Oficial da União (DOU). Somente duas cidades do Alto Tietê tiveram crescimento menor do que no País: Poá, com 0,73%, e Salesópolis, com 0,63%. Em contrapartida Arujá teve o maior aumento (1,44%) da região, passando de 85.199 habitantes para 86.430.

Segundo especialistas, para analisar a realidade da população quanto ao contexto de populoso e povoado, é preciso conhecer o significado de cada conceito. Populoso, ou população absoluta, corresponde à soma de habitantes de um determinado lugar, desconsiderando a relação de espaço que habita. Já o conceito de povoado corresponde à ligação direta entre o número de habitantes e as áreas geográficas ou espaço habitado, é assim que se estabelece a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas por km², denominada de população relativa.

A população do Brasil está distribuída de forma irregular no território, no Sudeste, por exemplo, a densidade demográfica é de 87 hab/km², em contrapartida, a região Norte contabiliza 4,1 habitantes por km².

Em relação ao Alto Tietê, Mogi das Cruzes tem a maior população do Alto Tietê, com 433.901 pessoas. O município ocupa a 13ª colocação no ranking entre as cidades com mais habitantes do Estado. Itaquaquecetuba tem o segundo maior resultado, com 360.657 pessoas e a 19ª colocação do ranking estadual. No 26º lugar, Suzano possui 290.769 habitantes. O crescimento em um ano na cidade suzanense foi de 0,94%

Na outra ponta da tabela, Salesópolis tem a menor população regional e ocupa a 290ª colocação no ranking estadual, com 16.903 habitantes. O segundo menor número é de Guararema, com 28.978 pessoas; seguida de Biritiba Mirim, com 31.793 pessoas.