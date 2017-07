Os passageiros que utilizam os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) reivindicam melhorias no transporte. Quem utiliza as composições, sobretudo, no período da manhã sabe os problemas enfrentados: trens lotados, demora na circulação, entre outros problemas.

Ontem, no entanto, a região ganhou novo trem circulando na Linha-11. A composição entregue vai circular como Expresso Leste (Luz-Guaianazes). É o 14º trem de um total de 65 novas composições encomendadas pela companhia para o processo de modernização de sua frota.

Apesar da entrega ser concretizada ocorreu atraso. A previsão era para o ano passado.

A expectativa é de que as novas características do trem em circulação venha atender a necessidade dos passageiros.

Cada trem tem oito carros. Então, no total são 520 carros, com monitoração de câmeras de vídeo, ar condicionado e vagão contínuo. A pessoa pode ir do primeiro ao oitavo vagão, com o trem andando. São os trens mais modernos que existem, conforme garante o governo estadual.

Os demais trens vão ser entregues nos próximos meses para serem distribuídos pelas linhas, de acordo com as necessidades operacionais. A expectativa é de que as composições sejam utilizadas para dar mais conforto aos passageiros e substituir a frota antiga.

Se a promessa for cumprida, a expectativa é substituir trens antigos, da década de 50 e com mais de 60 anos de uso, por trens novos.

Há uma grande necessidade de que essa substituição aconteça. A entrada em operação do novo trem veio acompanhada da inauguração da Conexão CPTM, um chat operado pelos atendentes do Serviço de Atendimento ao Usuários, para ser acessado em dispositivos móveis, como os celulares e tablets.

O chat dará oportunidade aos usuários de se comunicar com a companhia para fazer eventuais reclamações, receber e enviar informações.

Trata-se de mais uma ferramenta que a CPTM e o governo do Estado oferecem para atender os mais de 3 milhões passageiros diários.

Operando em caráter experimental de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, o novo canal de comunicação pela internet permite a interação dos passageiros com um representante da empresa, por meio do site www.cptm.sp.gov.br

O novo trem da Linha 11-Coral é o terceiro em circulação no Expresso Leste, que transporta diariamente 700 mil passageiros. A composição exibe em seus monitores imagens de gravuras do pintor francês Jean-Baptiste Debret, em homenagem aos 25 anos da CPTM.

Além da exibição nos monitores, a reprodução das obras do artista francês está em exposição na Estação da Luz. São 30 imagens que retratam cenas da sociedade brasileira, entre os anos de 1816 e 1831.

Com as novidades espera-se que a circulação e o tratamento ao passageiro dos trens da CPTM sejam mais regulares com condições melhores.