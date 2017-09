Atleta suzanense é convocado para seleção brasileira de Softbol

O atleta suzanense Henrique Mansano Abreu, de 24 anos, foi convocado pela seleção brasileira de Softbol para disputar a pré-classificatória dos Jogos Pan Americano de 2019. Ele embarca no próximo dia 13 para a Republica Dominicana, onde participará de pelo menos sete jogos. A expectativa do jogador são as melhores. Isso porque é a segunda vez que representa a camisa amarelinha.

Morador do bairro Casa Branca desde 2000, Abreu tomou gosto pelo esporte em Suzano. Nascido em Santo André, município da região do Grande ABC de São Paulo, ele veio para a cidade com 5 anos e um ano depois, começou a praticar primeiro, a modalidade de Baisebol. O incentivo partiu do irmão e da avó, que na época ficaram sabendo que um time estava com vagas abertas e resolveram levá-lo. Depois de se adaptar a modalidade, resolveu ter novas experiências. Recebeu convite para atuar no Santo Amaro, onde ficou por longos anos. Em seguida passou pelos times Anhanguera e Mogi das Cruzes, até retornar ao time suzanense. "Há quatro anos montaram um novo time de Suzano para jogar a Liga de Desenvolvimento de Baisebol e resolvi voltar".

Durante a passagem pelos clubes paulistas, o jogador recebeu o primeiro convite para representar a seleção brasileira, em 2005. Na ocasião, ele conquistou a 5ª colocação da categoria infantil dos Jogos Pan Americano, realizado na Colômbia. "Faz bastante tempo, era um menino, mas foi muito bom e deu para aproveitar e evoluir minhas habilidades”.

Há dois meses, o atleta foi convocado pela segunda vez para representar a camisa da seleção. Porém, não no Baisebol, que está acostumado, mas sim, pelo Softbol. Convidado pelo Anhanguera para disputar a Taça Brasil da modalidade, ele resolveu encarar o desafio. Com estilo parecido com o do Baisebol, mas com mais dinâmica, Abreu se adaptou rápido e foi destaque do campeonato. Além de conquistar o 3º lugar com o time, individualmente, ele ganhou três troféus da competição. “Olheiros da seleção formaram então uma equipe com todos os destaques, entre eles eu fui o escolhido".

Na Republica Dominicana, o suzanense tem grandes expectativas para classificar o Brasil nos Jogos do Pan Americano. "Faz pouco tempo que atuo pelo Softbol, mas vou dar o meu melhor”.