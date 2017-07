Atleta suzanense ganha campeonato mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo

Determinação. A palavra chave que resume a precoce trajetória de sucesso que o suzanense Alekys Vinicius de Oliveira, de 16 anos, já colhe na arte marcial Jiu-Jitsu. No domingo (9), o atleta consagrou-se campeão mundial na modalidade. A competição foi promovida pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), em São Paulo.

A entrega ao esporte não é somente nos treinos. O atleta enfrenta percurso de aproximadamente 40 quilômetros (ida e volta) para treinar. O esforço diário deixado no tatame superou o difícil e cansado trajeto do Distrito de Palmeiras ao Tênis Clube, no bairro Meu Cantinho.

Para o professor do atleta, Fernando Silva, o adolescente é uma promessa e um possível nome para a modalidade no município, principalmente por já colher bons frutos. “Ele tem se destacado muito. Um resultado sensacional no mundial. Tem um futuro gigantesco pela frente”, enfatizou.

Apesar da pouca idade, o suzanense mantém um comprometimento invejável. Isto por conta de que o campeonato reuniu atletas de todo o País, inclusive da Argentina, Chile e outros. Ainda assim, a promessa do jiu-jitsu superou atletas de várias regiões.

Quando subiu ao pódio consagradando-se como campeão mundial, como faixa branca, na categoria juvenil, o tempo dedicado ao esporte lhe rendeu uma segunda surpresa: Silva lhe entregou a faixa azul. “Foi impecável. Ele já iria receber a faixa azul por causa do desempenho nos treinos. Mas, na competição, ele mostrou que merecia. Esperei entregarem a medalha, e coloquei a faixa azul nele”, disse.

Silva também contou que outro atleta obteve bom resultado no campeonato, alcançando o segundo lugar na competição. Contudo, em relação a performance de Oliveira, o professor enfatizou: “Nosso próximo objetivo é outra competição grande. Queremos ir ao Campeonato Paulista, e confirmar o desempenho da equipe Fernando Silva”, afirmou.