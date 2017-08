Atletas mogianos consagram-se em Campeonato Paulista de Karatê Kyokushin

Mogi das Cruzes participou com 23 atletas na 32ª edição do Campeonato Paulista de Karatê Kyokushin, em Bragança Paulista, no último domingo (27). Os resultados foram bastante comemorados pela equipe, que voltou para casa com diversos troféus. “A participação dos nossos atletas foi bastante produtiva e tivemos desempenhos excepcionais”, avalia o professor Marcos Furlan, que acompanhou a delegação.

Dos atletas mogianos, Guilherme Hirata saiu com o vice-campeonato na categoria Absoluto Médio e ficou em 3º colocado no Kata Avançado. Diego Siqueira, também da equipe mogiana, foi o campeão desta divisão.

Leandro Onishi foi o 3º no Kata Infantil; Fernando Kataoka ficou com o vice-campeonato no Kata Intermediário; Lucas Reis ficou em 3º no Infantil; Gustavo Kaique foi vice-campeão Infanto; Ruan Gomes ficou na quarta colocação do Juvenil Leve e Arthur Aranha com o 3º lugar nessa mesma categoria, que, aliás, teve o mogiano Felipe Pereira como vice-campeão.

No Juvenil Pesado, o campeão também foi de Mogi das Cruzes. Gustavo Oliveira ficou com a primeira colocação. No grupo de Adulto Intermediário, Tiago Rodrigues ficou em 3º. Já no Absoluto Leve, Roberto Gomes tbm conseguiu o 3º lugar.

A competição também rendeu bons resultados para as mulheres. A atleta Marina Issa ficou em 3º na categoria Infantil; Ana Paula Suguimoto foi a vice-campeã Juvenil e Kelly Rosa foi a vice-campeã do Absoluto Feminino Médio.