Cantinho da Melhor Idade ganha quadra esportiva em Poá

Poá entregou a quadra esportiva do Cantinho da Melhor Idade. O evento ocorreu na segunda-feira (7) e foi promovido pelo Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. A atividade contou com a participação do prefeito Gian Lopes (PR), da presidente do Fundo Social e primeira-dama, Andressa Lopes, o secretário Edevaldo Gonçalves, de outros secretários, vereadores, e atletas que participarão dos Jogos Regionais do Idoso (JORI), em São Sebastião.

Gian reforçou que o Cantinho da Melhor Idade tem como objetivo oferecer um ambiente em que o idoso tenha contato com a prática de algum esporte, com atividades de lazer e de cultura, entre outras ações oferecidas gratuitamente. “A ideia é realizar no Cantinho um trabalho preventivo. Contamos com atividades de educadores físicos, especializados no trabalho com o público idoso. São ações relacionadas à melhoria da mobilidade física, mas também motivacional para que este público se sinta ocupado, útil”.

Já a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andressa Lopes, elogiou o empenho das pessoas que participam das atividades do Cantinho da Melhor Idade e agradeceu os atletas que irão representar Poá no JORI. “Agradeço a cada um de vocês e desejo boa sorte a todos nesses jogos. Que possamos voltar com muitas medalhas. Estarei com vocês parar assistir a disputa e torcer muito por cada um”.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, também desejou sorte aos atletas. “Cumprimento todos vocês, nossos atletas, e desejo boa sorte nos jogos e estaremos aqui esperando muitas medalhas”, afirmou.

O JORI

Pela primeira vez na história, São Sebastião será palco para as disputas dos Jogos Regionais do Idoso (JORI). Entre os dias 9 e 13 de agosto, cerca 2.500 atletas de 40 cidades do Estado de São Paulo, estarão na cidade para as competições.

Esta que é a 21ª edição da disputa inclui municípios do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Alto Tietê e Grande São Paulo. Ao todo serão 14 modalidades esportivas disputadas nas arenas montadas no Complexo Turístico da Rua da Praia; Tebar Praia Clube; Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) Polvo; CAE do Pontal da Cruz; Sociedade Amigos do Pontal da Cruz (Sampoc); Clube Amigos da Malha; Escola Técnica Estadual (Etec) e no Tebar Praia Clube.

A abertura oficial do evento será no dia 10, quinta-feira, às 13h, no ginásio do Tebar Praia Clube e contará com a presença da primeira-dama do Estado de São Paulo, Lu Alckmin.

O JORI é uma realização da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de São Sebastião.